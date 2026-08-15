Día de las Infancias: los niños viajarán gratis en los colectivos de Rosario este domingo

Este domingo 16 de agosto, niñas y niños de entre 4 y 12 años podrán viajar gratis en el transporte urbano de pasajeros de Rosario. La medida estará vigente de 9 a 20 y alcanzará a todas las líneas dentro del ejido urbano.

El beneficio fue dispuesto para facilitar la movilidad hacia las distintas propuestas y festejos previstos para el Día de las Infancias. Los menores de 4 años ya cuentan con gratuidad en el transporte urbano.

Además, habrá bicicletas para infancias de Mi bici tu bici, de 16 y 20 pulgadas, en las estaciones del Monumento a la Bandera, Parque España y Puerto Norte. Los rodados podrán utilizarse exclusivamente en parques, playones cercanos a las estaciones y Calle Recreativa, con abono vigente.