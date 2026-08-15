Día de las Infancias: los niños viajarán gratis en los colectivos de Rosario este domingo
El beneficio regirá de 9 a 20 para chicos de 4 a 12 años en todas las líneas dentro del ejido urbano. Además, habrá bicicletas infantiles disponibles en tres estaciones de Mi bici tu bici.
15/08/2026 | 10:18Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Servicios en Rosario
Este domingo 16 de agosto, niñas y niños de entre 4 y 12 años podrán viajar gratis en el transporte urbano de pasajeros de Rosario. La medida estará vigente de 9 a 20 y alcanzará a todas las líneas dentro del ejido urbano.
El beneficio fue dispuesto para facilitar la movilidad hacia las distintas propuestas y festejos previstos para el Día de las Infancias. Los menores de 4 años ya cuentan con gratuidad en el transporte urbano.
Además, habrá bicicletas para infancias de Mi bici tu bici, de 16 y 20 pulgadas, en las estaciones del Monumento a la Bandera, Parque España y Puerto Norte. Los rodados podrán utilizarse exclusivamente en parques, playones cercanos a las estaciones y Calle Recreativa, con abono vigente.
Lectura rápida
¿Qué medida se implementará en Rosario? Niñas y niños de 4 a 12 años podrán viajar gratis en el transporte urbano de pasajeros.
¿Cuándo estará vigente esta medida? El beneficio estará vigente el domingo 16 de agosto, de 9 a 20.
¿Por qué se implementa esta medida? Para facilitar la movilidad hacia las propuestas y festejos del Día de las Infancias.
¿Qué otros beneficios hay para los menores? Los menores de 4 años ya cuentan con gratuidad en el transporte urbano.
¿Dónde se podrán usar las bicicletas de Mi bici tu bici? En las estaciones del Monumento a la Bandera, Parque España y Puerto Norte, exclusivamente en parques y playones cercanos.