Las mejores plantas para embellecer tus macetas en otoño

El otoño es una temporada ideal para embellecer los espacios exteriores con plantas que aporten color y textura. Entre las opciones más destacadas se encuentra el pasto morado, cuyas elegantes y altas cañas se mecen con el viento, aportando un toque dramático. Sus tonos rojizos combinan perfectamente con otros colores otoñales, como los de los asters o las mums.

Otra opción popular es el Agastache, una planta perenne que atrae a los colibríes y polinizadores en esta época del año. Disponible en una amplia gama de colores que van desde el durazno pálido hasta el rojo intenso, es una elección versátil para cualquier jardín.

El Coleus, conocido por su follaje colorido, también se presenta como una opción robusta. Esta planta ofrece una variedad de colores, desde el burdeos profundo hasta el chartreuse, y muchos de sus cultivares muestran patrones de manchas y remolinos en sus hojas.

Los asters son una fuente de alimento tardío para polinizadores como mariposas y abejas, floreciendo desde finales de agosto hasta octubre o incluso hasta la primera helada. Su presencia en el jardín es fundamental para mantener la biodiversidad en esta época del año.

Las susanas de ojos negros son otra opción a considerar. Estas flores amarillas con centros oscuros aportan un toque alegre a cualquier maceta. Además, sus cabezas de semillas siguen siendo atractivas para las aves mucho después de que las flores han marchitado.

El mijo es una hierba llamativa que se destaca por sus flores y follaje oscuros, alcanzando alturas de entre dos y tres pies, lo que la convierte en una opción ideal para el centro de grandes contenedores.

Las coles ornamentales y el kale sorprenden por su belleza, con hojas en hermosos tonos de rosa y verde, que perduran hasta principios del invierno. Estas anuales son una excelente adición para dar un toque de color a los espacios exteriores.

Entre los rellenos, el crisantemo destaca como una planta icónica de otoño, disponible en una amplia gama de colores que van del blanco al amarillo. Es recomendable adquirir plantas en capullo para asegurar una mayor duración en el jardín.

Los snapdragons, también conocidos como bocas de dragón, son anuales que añaden color y textura a las macetas, soportando temperaturas frescas y manteniéndose bien hasta el final del otoño.

La Heuchera es otro relleno atractivo, con su follaje de bordes rizados que aporta drama a cualquier arreglo. Disponible en una variedad de colores, desde el chartreuse hasta el burdeos profundo, esta planta es una opción inesperada pero hermosa.

El calibrachoa es ideal para cestas colgantes, ya que es sorprendentemente resistente y puede florecer hasta el otoño, aportando volumen y un efecto de caída a las macetas.

Para las plantas que cuelgan, el sweet alyssum ofrece flores delicadas y fragantes que cuelgan de los bordes de las macetas, soportando bien las heladas. Por otro lado, las pensamientos y violas aportan colores vibrantes y son más resistentes de lo que parecen, manteniéndose hasta las heladas tardías.

Finalmente, el hiedra inglesa, aunque considerada invasiva en muchas áreas, es perfecta para mantener en macetas como planta colgante. Por último, la vínculo de batata aporta texturas y contrastes en colores otoñales, desde el verde lima hasta casi negro, complementando a otras flores tradicionales de esta estación.