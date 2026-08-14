FOTO: Cómo lograr el estilo 'vivido' en tu hogar a través de la pátina

El estilo "vivido" en la decoración del hogar se ha convertido en una tendencia apreciada por muchos, caracterizándose por una autenticidad sin estilo, objetos vintage que cuentan historias y decoraciones con carácter. Sin embargo, ¿cómo se puede lograr este look de manera sincera y genuina? Los expertos coinciden en que hay un elemento de diseño que sobresale al momento de alcanzar esa apariencia desgastada y acogedora en casa: la pátina.

La pátina es un signo natural de envejecimiento que narra una historia. Según Debbie Mathews LeRoy, propietaria y diseñadora principal de Debbie Mathews Antiques Designs, "la pátina puede variar dependiendo del material del objeto antiguo que se esté observando. Si la pieza es de madera, el color de la mancha suele oscurecerse y volverse más rico a lo largo de los años, a menudo debido al contacto humano y la transferencia de aceites de la piel".

Si bien la madera y el cuero son los primeros materiales que vienen a la mente al pensar en pátina, hay otras superficies que también se transforman con el tiempo, logrando esa misma apariencia acogedora y desgastada. Mathews LeRoy señala que "si observas piezas de bronce, plata, bronce o cobre, notarás que también se oscurecen. Algunas personas prefieren este aspecto más envejecido".

La diseñadora Lauren Sullivan, fundadora y curadora de Well x Design, explica que "la pátina es una de las pocas cosas que no se puede fabricar. Refleja años de uso y permite que un hogar parezca haber evolucionado de manera natural con el tiempo, en lugar de ser completado de una sola vez". Este estilo se basa en aceptar la forma en que realmente se vive.

Incorporar piezas con pátina en el hogar implica rechazar la idea de que todo debe lucir inmaculado. Hannah Goldberg, de Hannah Charlotte Interiors, afirma que "si todo en una habitación es completamente nuevo, puede parecer casi una sala de exhibición. Pero al incluir un baúl antiguo con esquinas suavemente desgastadas o una lámpara de bronce que ha envejecido con el tiempo, el espacio de repente se siente más personal y con capas. Esas imperfecciones son las que hacen que un hogar se sienta accesible; cuentan que alguien realmente ha vivido allí, y eso es lo que la gente conecta".

Entre los materiales que desarrollan pátina se encuentran:

Muebles de nogal: "Uno de mis tipos de madera favoritos es el nogal, porque adquiere una pátina hermosa con el tiempo", comenta Mathews LeRoy. "No solo se oscurece, sino que se vuelve más cálido en color con matices dorados".

Cuero: "El cuero, primero y siempre. Se desgasta en lugar de deteriorarse", dice John Maloney McNamara, propietario y diseñador principal de Coosa Interiors. Para un proyecto reciente, Maloney McNamara consiguió un par de sillas de cuero con su tapicería original, afirmando que "esas sillas le devolvieron a la casa su historia".

Fijaciones de bronce y cristal: "Las lámparas de bronce y cristal también envejecen maravillosamente. El bronce puede oscurecerse, lo que resalta los cristales de una manera mágica, razón por la cual muchas personas aman incorporar este tipo de candelabros en su comedor", añade Mathews LeRoy.

Macetas de terracota: "Incluso algo tan simple como un taburete de madera vintage o una maceta de terracota desgastada puede introducir calidez y evitar que una habitación se sienta demasiado nueva", dice Sullivan.

Textiles vintage: "Para mantener viva la tradición, nos encanta tomar manteles heredados de la familia y reutilizarlos en almohadas, añadiendo un monograma y usándolos como cojines en la cama es una práctica habitual", menciona Gina Elkins, propietaria y diseñadora principal de Studio Casa Vita.

Latón envejecido: "El latón envejecido, ya sea en un carrito de bar vintage, una escalera de biblioteca o un par de apliques, desarrolla una calidez rica que los acabados pulidos simplemente no pueden replicar", dice Goldberg.

Elementos arquitectónicos: "Nos encantan las antigüedades arquitectónicas y elegimos colocarlas en una variedad de interiores, sin importar el estilo", afirma Elkins. "Amamos la yuxtaposición inesperada de una casa de mediados de siglo con elementos de acero recuperados, o una casa Colonial Revival con puertas o marcos de chimenea encontrados".

Para coleccionar piezas con pátina, a menudo basta con encontrar una o dos piezas para transformar un espacio por completo. Lindsey Hanna, fundadora y diseñadora principal de Lindsey Hanna Design, sugiere que "las piezas vintage son más aceptantes de la vida. Sentimos que cada habitación necesita al menos una cosa que no sea completamente nueva, y nos encanta buscar piezas con carácter desgastado para incorporar en los hogares de nuestros clientes. Típicamente se convierten en el centro de atención del diseño".

Los expertos ofrecen algunos consejos para encontrar esas piezas tan deseadas:

Explora tiendas online: "Puedes buscar en Chairish, 1stdibs, Facebook Marketplace o eBay", aconseja Mathews LeRoy.

Domina las palabras clave: "Busca términos como 'acabado original', 'sin restaurar' y 'pátina natural' y, por favor, no temas a algunas imperfecciones. Esa es generalmente la parte buena", indica Sara Malek Barney de BANDD/DESIGN.

Ten paciencia: "No temas recorrer sitios de subastas en busca de tesoros con pátina. Sitios como hibid.com tienen muchos vendedores con piezas excepcionales", dice Elkins. "Pero la búsqueda requiere tiempo y paciencia. Si estás dispuesto a monitorear los sitios de subastas, siempre puedes encontrar piezas maravillosas a precios asequibles".

Investiga: "Si te encanta la búsqueda física, recomendaría visitar tiendas de antigüedades, mercados de pulgas, ventas de bienes o ferias de antigüedades. Me resulta útil estudiar las piezas en línea primero antes de salir para aprender sobre precios típicos de un artículo, o la edad o procedencia de una pieza que te interese", sugiere Mathews LeRoy.

Presta atención a la condición: "La única regla que llamaría innegociable es comprar la pieza real en condiciones honestas", advierte Maloney McNamara. "Una pieza que ha ganado su edad durante 70 años siempre tendrá más encanto que una que fue deteriorada en una fábrica el mes pasado".

No te conformes: "El mejor enfoque es comprar lo que realmente amas, porque los hogares más atemporales se construyen a partir de colecciones significativas reunidas a lo largo del tiempo", concluye Mary Patton de Mary Patton Design.