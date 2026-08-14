Las paredes tapizadas: la nueva tendencia que calienta los ambientes

En el mundo del diseño de interiores, las paredes tapizadas están comenzando a destacar como una alternativa a las paredes pintadas en colores vibrantes. Estas superficies no solo aportan calidez, sino que también ofrecen un estilo acogedor que puede transformar por completo un espacio. Mientras que la pintura sigue siendo una opción popular, la tendencia hacia el uso de textiles y tapicería en las paredes está en aumento, según los expertos del rubro.

La diseñadora Lindsie Davis, fundadora de Blueberry Jones Design, comentó: "Estamos viendo un cambio en la preferencia de los propietarios, quienes buscan espacios que se sientan más personales y con capas. La pintura puede transformar un ambiente, pero los revestimientos y las paredes tapizadas introducen una profundidad a través de la textura, el patrón y la dimensión que no se puede lograr solo con color".

En este contexto, Glenna Stone, principal de Glenna Stone Interiors, agregó que los propietarios están tratando las paredes como una característica de diseño en sí mismas, en lugar de simplemente colgar una obra de arte. "Los paneles tapizados detrás de una cama crean un fondo lujoso, mientras que los paneles de tela enmarcados pueden añadir interés arquitectónico en salas de estar o comedores". Además, Stone ha observado un aumento en el uso de textiles inspirados en grasscloth como reemplazo del papel tapiz, así como paneles de lino y hasta instalaciones de tapicería canalizada a medida.

Para quienes buscan un enfoque más expresivo, Davis sugiere optar por patrones audaces, motivos orgánicos y colores vibrantes que puedan convertir una pared tapizada en una verdadera pieza de declaración. También mencionó que el terciopelo es una opción ideal para quienes desean un ambiente rico y lujoso.

Si se desea realizar la instalación de la tela en las paredes de manera DIY, se recomienda tratarla de manera similar al papel tapiz, utilizando un adhesivo resistente y alisando conforme se avanza. Sin embargo, para una pared tapizada más compleja, es aconsejable contratar a un profesional en tapicería.

Algunos consejos para estilizar paredes tapizadas incluyen:

Usar las paredes como base: Se debe tratar una pared tapizada como cualquier otra, creando una base sobre la cual construir el resto de la decoración. La tela aporta calidez y textura, mientras que los elementos decorativos, como obras de arte o espejos, dan vida al ambiente.

Crear un acento inesperado: Las paredes tapizadas pueden reemplazar a las tradicionales paredes de acento pintadas. Davis destacó que un acento tapizado puede ser una opción hermosa si se integra adecuadamente en el diseño del espacio.

Mantener la simplicidad en el resto del ambiente: Al introducir una pared con textura rica, es crucial permitir que respire. Stone sugiere combinar las paredes tapizadas con muebles de líneas limpias y materiales naturales.

Curar la obra de arte: La obra de arte debe ser seleccionada cuidadosamente, ya que la pared ya cumple con una función visual importante. Incorporar textiles que complementen la pared, en lugar de coincidir perfectamente, ayuda a crear un aspecto único.

Elegir la habitación adecuada: Aunque se puede añadir tapicería a cualquier habitación, hay espacios que se benefician más de esta tendencia. Por ejemplo, en una oficina, las paredes tapizadas pueden servir como arte y como elemento funcional, mejorando la acústica del lugar.