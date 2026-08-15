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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 18°. La humedad es alta y se espera un cielo mayormente nublado durante la jornada.

15/08/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Pronóstico del clima en Córdoba para el 15 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 11°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 89%. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1014 hPa.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para este sábado 15 de agosto, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que alcanzarán los 4 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de frescura durante la jornada, aunque no se anticipan lluvias. La visibilidad se mantendrá óptima, permitiendo disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 16 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 17, la mínima será de 13° y la máxima de 15°, con cielo cubierto. El martes 18, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 17°, manteniendo el cielo nublado. Finalmente, el miércoles 19, se espera un leve aumento de temperatura, con una mínima de 8° y una máxima de 24°, con algunas nubes dispersas.

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