Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 15 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 52%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este-sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Las temperaturas para hoy en Mendoza presentan una mínima de 6° y una máxima de 14°. A lo largo del día, se prevé un cielo parcialmente nublado, con condiciones de viento moderado. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día fresco pero agradable.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 12°, con pronóstico de moderate rain. El lunes 17 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 5° y 9°, con light rain. El martes 18 de agosto, se espera un leve ascenso, con mínima de 6° y máxima de 14°, bajo un cielo de broken clouds. Para el miércoles 19 de agosto, se prevé un día más despejado, con mínima de 8° y máxima de 17°, mientras que el jueves 20 de agosto, las temperaturas alcanzarán los 11° de mínima y 21° de máxima, bajo un cielo completamente despejado.