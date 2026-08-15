Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 15 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 13° y una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 1 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 6° y la máxima los 17°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo cubierto que podría generar una sensación de frescura durante el día. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, permitiendo una buena percepción del entorno.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el domingo 16 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21° con nubes dispersas. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 16° con lluvias ligeras. El martes 18 de agosto, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 13° también con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se espera una mínima de 9° y una máxima de 26° con cielo despejado.