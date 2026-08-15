Del encierro a una nueva vida: 30 leones y tigres dejan para siempre el exzoológico de Luján

FOTO: Después de seis años de cautiverio, 30 leones y tigres dejan el exzoo de Luján. (Foto: AP)

Treinta leones y tigres comenzaron a ser retirados del exzoológico de Luján para su traslado a santuarios de Sudáfrica y Estados Unidos, después de permanecer durante años en cautiverio. El operativo internacional representa uno de los avances más importantes desde la clausura del establecimiento bonaerense, ocurrida en 2020.

Quince de los grandes felinos serán llevados a Lionsrock Big Cat Sanctuary, una reserva de 1.250 hectáreas ubicada en Sudáfrica. Los otros 15 tendrán como destino The Wild Animal Sanctuary, en Colorado, Estados Unidos, que dispone de cerca de 4.000 hectáreas para albergar animales rescatados.

Isabel de Estrada, periodista y referente de la Fundación Zorba, contó a Cadena 3 que los ejemplares comenzaron a ser colocados en las cajas especialmente preparadas para el viaje. "Se están cargando 30 animales, entre leones y tigres. Quince se van a Estados Unidos y otros 15 a Sudáfrica", señaló.

Entre los ejemplares incluidos en el operativo se encuentran los leones Stanley, Scar y Joe, y los tigres Keko y Dylan. Algunos pudieron ser entrenados para ingresar por sus propios medios a las cajas, mientras que otros debieron ser sedados de manera transitoria debido a las características de sus recintos o a la conformación de sus grupos.

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El zoológico fue clausurado en 2020, tras años de denuncias y cuestionamientos por las condiciones de alojamiento de los animales y por las prácticas que permitían el contacto directo de los visitantes con especies salvajes.

De Estrada recordó que, al momento del cierre, quedaron alrededor de 400 animales dentro del predio, entre ellos unos 130 grandes felinos, con personal y recursos considerablemente reducidos. "Cerrar un zoológico no significa que uno pueda dejar abandonados a 400 animales. Durante cinco años buscamos alternativas y hablamos con autoridades y distintas organizaciones", explicó.

Durante ese período se evaluaron diferentes propuestas internacionales. De Estrada incluso viajó a India para analizar una alternativa destinada a recibir a gran parte de los felinos, aunque el proyecto finalmente no se concretó.

La solución comenzó a encaminarse con la intervención de Four Paws —Cuatro Patas, en español—, una organización internacional especializada en bienestar animal. La Fundación Zorba participó de las gestiones que permitieron alcanzar un acuerdo entre el Gobierno nacional, los responsables del predio y la entidad internacional.

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Four Paws asumió en septiembre de 2025 el cuidado de más de 60 grandes felinos y dos osos que todavía permanecían en el establecimiento. Posteriormente, un equipo de veterinarios y especialistas examinó a cada animal mediante análisis, ecografías, tratamientos odontológicos y cirugías. "No estaban flacos, pero todos estaban mal alimentados. Se revisó animal por animal, se los castró y se les realizó un chequeo general", relató De Estrada.

Las evaluaciones detectaron problemas renales y hepáticos, piezas dentales fracturadas y otras afecciones relacionadas con los años de cautiverio y la falta de cuidados adecuados. A partir de esos estudios se definieron los tratamientos y el destino más conveniente para cada ejemplar.

La entrevistada también destacó la recuperación de Gordo y Florencia, dos osos pardos que se encontraban en una situación crítica y fueron trasladados al santuario de Belitsa, en Bulgaria. "Estaban en un lugar muy chico y en muy mal estado. Fueron operados, castrados, se les cambió la alimentación y comenzaron a prepararlos para el traslado. Ahora caminan por el bosque y están disfrutando muchísimo", expresó.

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Los osos viven actualmente en amplios espacios naturales, aunque delimitados y bajo supervisión. De Estrada explicó que los animales que pasaron toda su vida en cautiverio no pueden ser liberados directamente porque no desarrollaron las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza.

La misma modalidad se aplicará con los leones y tigres. Los santuarios no permiten el contacto con los visitantes ni utilizan a los animales en espectáculos. Los ejemplares permanecerán en grandes recintos adaptados, con atención veterinaria especializada y condiciones acordes con las necesidades de cada especie.

El traslado no cerrará definitivamente el proceso. Cerca de otros 30 grandes felinos todavía permanecen en el antiguo zoológico y deberán ser reubicados en futuras etapas.

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Informe de Lucía González.