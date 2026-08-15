TC Pick Up: Ardusso y la Hilux se hacen fuertes en el ensayo previo a la clasificación rosarina

FOTO: El 'Flaco' Ardusso puso las slicks al final y lideró el ensayo

Facundo Ardusso, con la Toyota Hilux del Coiro Racing, marcó el mejor registro del 2° Entrenamiento de la 7ª Fecha del TC Pick Up, en el Autódromo Juan Manuel Fangio -4.000 mts.- de Rosario. Sus escoltas fueron Mariano Werner -Foton- y Agustín Canapino -Chevrolet-.

Ardusso y su motorista, Agut, departen contentos porque la Hilux del Coiro está rindiendo bien en Rosario

Siempre con cielo cubierto y ligerísimas lloviznas intermitentes (17°C), la tanda de 30' se desarrolló con un asfalto que se fue secando mucho -en algunas partes del circuito- sobre el cierre.

Sale a pista Tobías Martínez con la Chevrolet del RUS Med, fue 5°, en buen trabajo

Bajando un par de décimas la referencia del primer ensayo, fue Hernán Palazzo 1.55.237s el que se puso al frente en la primera parte de la sesión. Sin tiempos importantes, le seguían por entonces, Diego Azar -Fiat-, Gustavo Tadei (h) -Toyota-, Diego De Carlo -VW- y Tobías Martínez -Chevrolet-.

Así, quedó el 2° Entrenamiento del TCPK en el Juan M. Fangio de Rosario

Cuando la pista se asentó un poco a la mitad de la tanda, el que apareció para ponerse arriba fue Canapino 1.54.134s, seguido de Ardusso +0.131s, Otto Fritzler -Ford- +0.798s, Palazzo +0.982s y Marco Dianda -Ford- +1.495s. Pero no duró demasiado, el liderazgo del campeón, porque solo 4' minutos después, Werner 1.54.011s subió al primer puesto. Hasta allí, todos probando con gomas de lluvia.

Una buena vuelta final lo dejó en el Top 5 al cordobés Marco Dianda con la Ranger del 'Gurí' Martínez Una buena vuelta final colocó en el Top 5 al cordobés Marco Dianda, con la Ranger del 'Gurí' Martínez

Pero claro, las condiciones más secas del último y del primer sector de la pista, invitaban a probar las gomas de piso seco. Cosa que hizo Ardusso 1.54.004s para bajarle el tiempo a Werner a pocos minutos del final, cuando los que quisieron imitarlo no consiguieron llegar a tiempo para materializar el cambio de gomas y abrir una vuelta de tiempo.

El ganador de la primera fecha dejó la Fiat y vuelve a Toyota, desde esta fecha

La diferencia de solo 7 milésimas de segundo entre el piloto de Las Parejas y el de Paraná, sumado al mantenimiento de las condiciones de intermitencia de las ligeras precipitaciones, no aportan mucha claridad sobre las ventajas de una u otra opción. Por lo que podría ser una difícil decisión para pilotos y equipos, la de elegir el neumático a montar para clasificar a las 16:04 hs.

Cadena 3 Motor, desde Rosario con Marcelo Ingaramo, Marcelo Cammisa y fotografías de ACTC Prensa