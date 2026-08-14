Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio y suma 34% interanual
El dato provincial se conoció 24 horas después de que se difundiera el índice nacional, que registró un 2,1% en julio. Representa una aceleración frente al 1,7% registrado el mes anterior.
14/08/2026 | 17:47Redacción Cadena 3
FOTO: Billetes.
En julio, la inflación en la provincia de Santa Fe aumentó un 1,9% en comparación con junio, según el informe publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) este viernes.
Este incremento acumuló un total del 19,4% durante los primeros siete meses de 2026 y una variación interanual del 34%. Este dato provincial se dio a conocer casi 24 horas después de que se revelara el índice nacional, que registró una inflación del 2,1% en el mismo mes.
/Inicio Código Embebido/
Economía. Inflación: cuáles fueron los alimentos que más subieron en julio y qué se espera para agosto
En los primeros siete meses de 2026, el IPC acumuló un avance del 19,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%, de acuerdo con el informe del Indec.
/Fin Código Embebido/
El Ipec indicó que el Índice de Precios al Consumidor escaló de 23.127,43 puntos en junio a 23.577,41 en julio, lo que representa una leve aceleración respecto al 1,7% del mes anterior. Sin embargo, el comportamiento de los distintos rubros que conforman la canasta de consumo mostró variaciones dispares.
El sector de Esparcimiento fue el que más creció en julio, con una variación del 4,2%. Le siguieron Vivienda y servicios básicos, que aumentaron un 4,1%; Atención médica y gastos para la salud, con un 2,7%; y Otros bienes y servicios, que subieron un 2,6%. También se registraron incrementos en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%), Educación (1,6%), Alimentos y bebidas (1,3%) y Transporte y comunicaciones (1,3%). La única disminución entre los principales capítulos fue en Indumentaria, que retrocedió un 0,2%.
Uno de los capítulos que más impactó en el índice general fue Vivienda y servicios básicos, que, además de su aumento del 4,1%, aportó 0,46 puntos porcentuales a la inflación de julio. Dentro de este rubro, los servicios básicos y combustibles para la vivienda subieron un 4,5%, los alquileres un 4% y las reparaciones y gastos comunes un 3%.
/Inicio Código Embebido/
Datos oficiales. Especialistas esperan que la inflación acumulada esté por "abajo del 30%" a fin de año
María Castiglioni, de C&T Asesores, habló con Cadena 3 tras conocerse el dato oficial de la inflación este jueves.
/Fin Código Embebido/
En cuanto a los alimentos, el incremento promedio fue del 1,3%, aunque algunos productos experimentaron aumentos significativamente mayores. El grupo de Verduras subió un 8,8% en julio, acumulando un aumento interanual del 54,1%. En lo que va de 2026, este grupo de productos ha visto un incremento del 66,5%.
Entre los productos frescos analizados por el Ipec, la cebolla fue uno de los que más aumentó, pasando de $1.326,86 a $1.630,92 por kilo, lo que representa un incremento del 22,9%. La papa también tuvo un aumento del 20,2%, alcanzando un precio promedio de $1.888,11 por kilo, mientras que la lechuga subió un 10,1%, llegando a un valor medio de $5.475,30 por kilo. Otros productos que registraron aumentos fueron las hamburguesas congeladas (4,8%), el agua sin gas (3,9%), el salame (3,2%) y el yogur firme (3,1%).
Por el contrario, algunos alimentos mostraron disminuciones en sus precios. La naranja cayó un 9,5%, la banana un 3,1%, el arroz blanco un 3,2% y el asado un 2,5%. En conjunto, el grupo de Carnes retrocedió un 0,4% en julio, aunque presenta una variación interanual del 45,6%.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en julio en Santa Fe? La inflación aumentó un 1,9% en comparación con junio.
¿Quién publicó el informe sobre la inflación? El informe fue publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).
¿Cuándo se conocieron los datos de inflación? Los datos se revelaron el pasado viernes, casi 24 horas después del índice nacional.
¿Dónde se registró el mayor incremento en julio? El sector de Esparcimiento fue el que más creció, con una variación del 4,2%.
¿Por qué es significativo el aumento en Vivienda? Aportó 0,46 puntos porcentuales a la inflación de julio.