En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio y suma 34% interanual

El dato provincial se conoció 24 horas después de que se difundiera el índice nacional, que registró un 2,1% en julio. Representa una aceleración frente al 1,7% registrado el mes anterior.       

14/08/2026 | 17:47Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Billetes.

FOTO: Billetes.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En julio, la inflación en la provincia de Santa Fe aumentó un 1,9% en comparación con junio, según el informe publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) este viernes. 

Este incremento acumuló un total del 19,4% durante los primeros siete meses de 2026 y una variación interanual del 34%. Este dato provincial se dio a conocer casi 24 horas después de que se revelara el índice nacional, que registró una inflación del 2,1% en el mismo mes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Ipec indicó que el Índice de Precios al Consumidor escaló de 23.127,43 puntos en junio a 23.577,41 en julio, lo que representa una leve aceleración respecto al 1,7% del mes anterior. Sin embargo, el comportamiento de los distintos rubros que conforman la canasta de consumo mostró variaciones dispares.

El sector de Esparcimiento fue el que más creció en julio, con una variación del 4,2%. Le siguieron Vivienda y servicios básicos, que aumentaron un 4,1%; Atención médica y gastos para la salud, con un 2,7%; y Otros bienes y servicios, que subieron un 2,6%. También se registraron incrementos en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%), Educación (1,6%), Alimentos y bebidas (1,3%) y Transporte y comunicaciones (1,3%). La única disminución entre los principales capítulos fue en Indumentaria, que retrocedió un 0,2%.

Uno de los capítulos que más impactó en el índice general fue Vivienda y servicios básicos, que, además de su aumento del 4,1%, aportó 0,46 puntos porcentuales a la inflación de julio. Dentro de este rubro, los servicios básicos y combustibles para la vivienda subieron un 4,5%, los alquileres un 4% y las reparaciones y gastos comunes un 3%.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a los alimentos, el incremento promedio fue del 1,3%, aunque algunos productos experimentaron aumentos significativamente mayores. El grupo de Verduras subió un 8,8% en julio, acumulando un aumento interanual del 54,1%. En lo que va de 2026, este grupo de productos ha visto un incremento del 66,5%.

Entre los productos frescos analizados por el Ipec, la cebolla fue uno de los que más aumentó, pasando de $1.326,86 a $1.630,92 por kilo, lo que representa un incremento del 22,9%. La papa también tuvo un aumento del 20,2%, alcanzando un precio promedio de $1.888,11 por kilo, mientras que la lechuga subió un 10,1%, llegando a un valor medio de $5.475,30 por kilo. Otros productos que registraron aumentos fueron las hamburguesas congeladas (4,8%), el agua sin gas (3,9%), el salame (3,2%) y el yogur firme (3,1%).

Por el contrario, algunos alimentos mostraron disminuciones en sus precios. La naranja cayó un 9,5%, la banana un 3,1%, el arroz blanco un 3,2% y el asado un 2,5%. En conjunto, el grupo de Carnes retrocedió un 0,4% en julio, aunque presenta una variación interanual del 45,6%.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en julio en Santa Fe? La inflación aumentó un 1,9% en comparación con junio.

¿Quién publicó el informe sobre la inflación? El informe fue publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

¿Cuándo se conocieron los datos de inflación? Los datos se revelaron el pasado viernes, casi 24 horas después del índice nacional.

¿Dónde se registró el mayor incremento en julio? El sector de Esparcimiento fue el que más creció, con una variación del 4,2%.

¿Por qué es significativo el aumento en Vivienda? Aportó 0,46 puntos porcentuales a la inflación de julio.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf