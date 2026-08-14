Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio y suma 34% interanual

En julio, la inflación en la provincia de Santa Fe aumentó un 1,9% en comparación con junio, según el informe publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) este viernes.

Este incremento acumuló un total del 19,4% durante los primeros siete meses de 2026 y una variación interanual del 34%. Este dato provincial se dio a conocer casi 24 horas después de que se revelara el índice nacional, que registró una inflación del 2,1% en el mismo mes.

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El Ipec indicó que el Índice de Precios al Consumidor escaló de 23.127,43 puntos en junio a 23.577,41 en julio, lo que representa una leve aceleración respecto al 1,7% del mes anterior. Sin embargo, el comportamiento de los distintos rubros que conforman la canasta de consumo mostró variaciones dispares.

El sector de Esparcimiento fue el que más creció en julio, con una variación del 4,2%. Le siguieron Vivienda y servicios básicos, que aumentaron un 4,1%; Atención médica y gastos para la salud, con un 2,7%; y Otros bienes y servicios, que subieron un 2,6%. También se registraron incrementos en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%), Educación (1,6%), Alimentos y bebidas (1,3%) y Transporte y comunicaciones (1,3%). La única disminución entre los principales capítulos fue en Indumentaria, que retrocedió un 0,2%.

Uno de los capítulos que más impactó en el índice general fue Vivienda y servicios básicos, que, además de su aumento del 4,1%, aportó 0,46 puntos porcentuales a la inflación de julio. Dentro de este rubro, los servicios básicos y combustibles para la vivienda subieron un 4,5%, los alquileres un 4% y las reparaciones y gastos comunes un 3%.

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En cuanto a los alimentos, el incremento promedio fue del 1,3%, aunque algunos productos experimentaron aumentos significativamente mayores. El grupo de Verduras subió un 8,8% en julio, acumulando un aumento interanual del 54,1%. En lo que va de 2026, este grupo de productos ha visto un incremento del 66,5%.

Entre los productos frescos analizados por el Ipec, la cebolla fue uno de los que más aumentó, pasando de $1.326,86 a $1.630,92 por kilo, lo que representa un incremento del 22,9%. La papa también tuvo un aumento del 20,2%, alcanzando un precio promedio de $1.888,11 por kilo, mientras que la lechuga subió un 10,1%, llegando a un valor medio de $5.475,30 por kilo. Otros productos que registraron aumentos fueron las hamburguesas congeladas (4,8%), el agua sin gas (3,9%), el salame (3,2%) y el yogur firme (3,1%).

Por el contrario, algunos alimentos mostraron disminuciones en sus precios. La naranja cayó un 9,5%, la banana un 3,1%, el arroz blanco un 3,2% y el asado un 2,5%. En conjunto, el grupo de Carnes retrocedió un 0,4% en julio, aunque presenta una variación interanual del 45,6%.