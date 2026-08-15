Día del Niño: crecen las ventas online y el comercio mantiene expectativas moderadas
El gasto promedio por regalo para esta fecha se ubica actualmente entre $40.000 y $50.000. Las tarjetas de crédito y débito aparecen como uno de los principales medios de pago, mientras que el uso de efectivo es cada vez menor.
15/08/2026 | 13:28Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
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Una mañana para todos
El centro de Córdoba registra este sábado un importante movimiento comercial en la previa del Día del Niño. A pesar de las bajas temperaturas y de una mañana nublada, la zona de la peatonal concentra a familias que recorren los comercios en busca de regalos.
En la esquina de San Martín y Lima, el panorama muestra una circulación constante de personas. Sin embargo, los comerciantes mantienen una postura cautelosa y aseguran que el nivel de ventas está dentro de lo que esperaban para esta fecha. Joaquín, comerciante de la zona, se mostró conforme con el movimiento. "Estamos laburando, así que bien, conformes con todo", señaló.
Uno de los principales cambios que advierten los comerciantes es el crecimiento de las ventas online. Quienes cuentan con locales físicos y canales digitales aseguran que ambas modalidades permiten sostener la actividad, mientras que para los comercios que dependen exclusivamente de la atención presencial el escenario resulta más complejo por los costos fijos.
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• De cuánto es el ticket promedio
Según el comerciante consultado, el gasto promedio por regalo para esta fecha se ubica actualmente entre $40.000 y $50.000.
Las tarjetas de crédito y débito aparecen como uno de los principales medios de pago, mientras que el uso de efectivo es cada vez menor.
Respecto del horario comercial, los negocios mantienen por ahora la jornada habitual y evaluarán extenderla de acuerdo con el movimiento que se registre durante el día.
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• Regalos para jugar al aire libre
Entre quienes recorren el centro también aparecen distintas estrategias a la hora de elegir los regalos.
Una abuela que realizaba compras para sus nietos contó que buscaba principalmente juguetes y elementos que permitan a los chicos pasar más tiempo al aire libre.
“Bicicletas, pelotas, todas cosas que puedan estar al aire libre”, explicó. La mujer aseguró que intenta evitar que los chicos pasen demasiado tiempo frente a las pantallas.
También señaló que no realizó una compra de gran valor, sino que buscaba hacer “un presente, un detalle”.
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• El centro ya no concentra todas las compras
La mujer también aportó otra mirada sobre el movimiento comercial. Según su percepción, actualmente muchas familias encuentran centros comerciales y negocios en sus propios barrios, por lo que ya no resulta imprescindible trasladarse hasta el centro de la ciudad para realizar las compras.
Aun así, la Peatonal cordobesa presenta este sábado un movimiento sostenido, aunque sin grandes aglomeraciones.
Con las ventas online cada vez más presentes y los consumidores atentos a los precios, los comerciantes transitan la previa del Día del Niño con expectativas moderadas y a la espera de que el movimiento se intensifique durante la jornada.
Informe de Fernando Barrionuevo.
Lectura rápida
¿Qué se registra en el centro de Córdoba este sábado? Un importante movimiento comercial en la previa del Día del Niño.
¿Quién es Joaquín? Un comerciante de la zona que se mostró conforme con el movimiento de ventas.
¿Cuál es el gasto promedio por regalo para esta fecha? Se ubica entre $40.000 y $50.000.
¿Qué tipo de regalos busca una abuela para sus nietos? Juguetes y elementos para jugar al aire libre, como bicicletas y pelotas.
¿Cómo ha cambiado el comportamiento de compra de las familias? Muchas familias ahora encuentran centros comerciales en sus barrios, reduciendo la necesidad de ir al centro.