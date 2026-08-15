España sufrió la pérdida de más de 240.000 hectáreas por incendios forestales

Los incendios forestales devoraron más de 240.785 hectáreas en España durante los primeros ocho meses de 2026, período en el cual se registraron 42 grandes fuegos, según los datos suministrados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Los avances de las llamas mantuvieron en alerta máxima a los operativos de emergencia en distintos puntos del país, registrándose una de las situaciones más complejas en Las Peñas de Riglos (Huesca), donde el fuego superó las 15.000 hectáreas calcinadas y obligó a evacuar a 1.021 personas de 18 poblaciones.

En dicha zona, más de 600 efectivos y 35 medios aéreos trabajaron de forma simultánea para frenar el avance hacia los cascos urbanos. Respecto a las complicaciones del operativo, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, detalló que “los puntos más calientes y complejos” se situaron en Botaya y Atarés, reconociendo además que los medios se encontraban “tensionados” y “exhaustos” tras varias jornadas de combate ininterrumpido.

A pesar de la gravedad del escenario en Aragón, las autoridades reportaron evoluciones favorables en otros focos de relevancia nacional. En Andalucía, el incendio declarado en Niebla (Huelva) logró ser contenido tras ocho días de combate, permitiendo iniciar el retorno paulatino de los evacuados a sus hogares.

Por su parte, los focos registrados en la sierra de Algairén (Zaragoza) y en El Recuenco (Guadalajara) fueron dados por estabilizados y perimetrados por los equipos de extinción, lo que hizo posible levantar los confinamientos y las evacuaciones preventivas en dichas localidades.

En paralelo, el comité de dirección del MITECO, encabezado por la ministra Sara Aagesen, evaluó el impacto del eclipse solar del 12 de agosto, destacando que finalizó sin incidentes de relevancia gracias al comportamiento de una ciudadanía “consciente y responsable”.