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Clima

Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, Santa Fe presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 17°. Se prevé una jornada fresca y húmeda, con viento leve del este.

15/08/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica similar. La humedad es alta, alcanzando el 95%, lo que contribuye a una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es buena, con 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superan los 5 m/s. La alta humedad podría generar una sensación térmica más baja, haciendo que el día se sienta más fresco de lo habitual para esta época del año.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán cambios en el clima. Para el domingo 16 de agosto, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 15°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 17 de agosto, la temperatura mínima descenderá a 12° y la máxima alcanzará 15°, con lluvias moderadas. El martes 18 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 12°, continuando con lluvias moderadas. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas seguirán bajando, con una mínima de 7° y una máxima de 9°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 20 de agosto, se espera una mínima de 9° y una máxima de 14°, con lluvias de alta intensidad.

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