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Clima

Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 4° y 18°. Se espera un día fresco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

15/08/2026 | 12:33Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 15 de agosto

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 15 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 66%, lo que proporciona un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 4° y una máxima de 18°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad y la brisa suave permitirán disfrutar de un clima agradable, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 16 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo despejado. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 13°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 18 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 8° y 10°, también con lluvias ligeras. Para el miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 11°, continuando con la tendencia de lluvias. Finalmente, el jueves 20 de agosto, se espera un clima más cálido, con una mínima de 5° y una máxima de 21°, con cielo despejado.

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3x1=4

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