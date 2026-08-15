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Cayó "Bart Simpson" en Tucumán: lo acusan de un violento robo en un restaurante de Yerba Buena

El hombre, de 44 años, está señalado por participar en el asalto a Casa Croix, donde empleados fueron amenazados y atados con alambres. La Justicia le impuso 57 días de prisión preventiva.

15/08/2026 | 10:52Redacción Cadena 3

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FOTO: "Bart Simpson", tras las rejas por un millonario asalto a un restaurante.

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    Audio. Cayó "Bart Simpson" en Tucumán: lo acusan de un violento robo en un restaurante de Yerba Buena

    Panorama Federal

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La Justicia imputó a un hombre de 44 años, conocido como "Bart Simpson", por su presunta participación en el violento asalto al restaurante Casa Croix, ubicado en Yerba Buena, Tucumán.

Según la acusación, el sospechoso habría integrado una banda que ingresó armada al establecimiento durante la madrugada, cuando los empleados terminaban de cerrar el local. Los asaltantes amenazaron a los trabajadores, los redujeron y los ataron con alambres.

Los delincuentes se apoderaron de más de $3 millones, teléfonos celulares y otras pertenencias. También escaparon con el automóvil de una de las víctimas.

Antes de huir definitivamente, los asaltantes regresaron al restaurante y sustrajeron varias latas de cerveza. El acusado quedó bajo prisión preventiva por 57 días mientras avanza la investigación.

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Quién fue imputado? Un hombre de 44 años conocido como "Bart Simpson".

¿Qué delito se le imputa? Su presunta participación en el violento asalto al restaurante Casa Croix.

¿Cuánto dinero se robaron? Más de $3 millones, además de teléfonos celulares y otras pertenencias.

¿Dónde ocurrió el asalto? En el restaurante Casa Croix, ubicado en Yerba Buena, Tucumán.

¿Cuál es la situación legal del acusado? Quedó bajo prisión preventiva por 57 días mientras avanza la investigación.

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