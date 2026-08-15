Un estudio para jugar a hacer radio: la propuesta de Cadena 3 y Crucijuegos en ReDi

FOTO: ReDi, para las infancias, otra vez con un domingo especial que se prepara en Rosario.

El Festival ReDi tendrá este domingo una propuesta diferente para los más chicos: un estudio de radio especialmente diseñado para jugar, sacarse fotos y experimentar cómo es estar frente a un micrófono. La iniciativa será desarrollada por Crucijuegos junto a Cadena 3 y se integrará al resto de las actividades previstas para la jornada en el Parque Urquiza.

El espacio tendrá el formato de un móvil de radio y contará con dos micrófonos, auriculares y el tradicional cartel de “aire”. Pero la propuesta irá más allá de la ambientación: los chicos podrán subir, recorrer el estudio y completar el circuito con distintos juegos, entre ellos escaleras, trepadores, tubos de gateo y toboganes.

“Los chicos y sus papás van a poder subirse a este juego, sacarse una foto como si fuera un estudio de radio y después tirarse por un tobogán”, explicó Manuel Piñol, responsable de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales de Crucijuegos, durante una entrevista con Cadena 3 Rosario.

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La incorporación de este espacio forma parte de una edición que tendrá una convocatoria mayor a la de años anteriores, según anticipó Piñol. Por ese motivo, el festival se trasladará al Parque Urquiza, junto al Planetario, donde se montará un predio delimitado para organizar el ingreso y las distintas actividades.

La jornada será de 10 a 18, con entrada gratuita, y tendrá una programación que combinará juegos, propuestas recreativas y música en vivo. El escenario contará con las presentaciones de Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Meta Cumbiáncha.

Para ingresar, los adultos deberán completar sus datos y obtener un código QR a través de las redes sociales de ReDi o de la web municipal. De todos modos, quienes lleguen al lugar sin haber realizado el trámite podrán hacerlo en el ingreso con la asistencia de los voluntarios.

La organización también prevé un sistema de identificación para los chicos mediante pulseras con teléfonos de contacto de sus acompañantes. El objetivo es facilitar la localización ante una eventual separación dentro del predio y sumar una herramienta de tranquilidad para las familias durante la jornada.

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Además de las actividades programadas, la propuesta apunta a que el público pueda quedarse durante varias horas y aprovechar el espacio verde para compartir un picnic. “Buscamos que sea una jornada muy linda no solamente para jugar y escuchar música, sino también para hacer un picnic en familia”, resumió Piñol.

La entrevista también permitió conocer algunos de los proyectos que atraviesa actualmente Crucijuegos. La empresa trabaja en la instalación de toboganes de gran altura en San Nicolás, una obra que se encuentra en su etapa final y que, si las condiciones climáticas lo permiten, será inaugurada en las próximas semanas. También desarrolla proyectos a medida en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades del sur del país, además de su participación como sponsor en los Juegos Suramericanos.

En Rosario, mientras tanto, el estudio de radio será una de las novedades de un Festival ReDi que busca sumar nuevas experiencias al tradicional encuentro familiar y poner a los chicos en el centro de las actividades.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.