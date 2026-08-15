Batallas de "farmear aura": qué son y por qué arrasan entre los jóvenes en las redes

FOTO: Qué son las batallas de “farmear aura”, el fenómeno que conquista a los jóvenes.

La tendencia de "farmear aura", surgida en las redes sociales y vinculada con el lenguaje de los videojuegos, tendrá este domingo 16 de agosto su primera batalla en Esperanza, Santa Fe. La convocatoria será a las 16 en el Parque de la Agricultura.

El término "farmear" proviene del mundo de los videojuegos y describe la repetición de determinadas acciones para conseguir puntos, experiencia o recursos. En este caso, lo que se intenta acumular es "aura": una puntuación imaginaria que representa el carisma, el estilo, la confianza y la presencia de una persona.

Los participantes pueden sumar puntos mediante una pose elegante, una caminata particular, un gesto facial o un movimiento corporal que transmita seguridad.

La valoración es simbólica y depende de la reacción de quienes observan. Una actitud imperturbable o un movimiento ejecutado con naturalidad puede representar "1.000 puntos de aura". En cambio, un tropiezo, una pose forzada o una reacción de vergüenza pueden provocar la pérdida de puntos.

Las competencias comenzaron a difundirse mediante videos en TikTok y otras plataformas, pero ahora también se trasladaron a encuentros presenciales. Después de cada batalla, las grabaciones circulan por las redes y los usuarios continúan evaluando las actuaciones.

Fernando Moerch, de Dinámica FM y adherente de Cadena 3 en Esperanza, señaló que la convocatoria fue impulsada de manera informal por los propios jóvenes. "Esto nace en las redes, principalmente en TikTok. Son videos cortos, rápidos, divertidos y con humor. Los jóvenes se reúnen en las escuelas y organizan las actividades", explicó.

Moerch indicó que no existe una estimación precisa sobre la concurrencia, aunque se espera una participación numerosa. La convocatoria comprende principalmente a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 25 años.

El encuentro se desarrollará en el Parque de la Agricultura, un predio de aproximadamente tres hectáreas. También podrían acercarse participantes y curiosos de localidades cercanas, debido a la ubicación estratégica de Esperanza entre las rutas provinciales 6 y 70.

La moda no se limita a la ciudad santafesina. También existen batallas proyectadas en Mar del Plata, La Plata y la ciudad de Buenos Aires, en una muestra de cómo el fenómeno comenzó a salir de las pantallas y a convertirse en una nueva forma de encuentro juvenil.

Informe de Silvina Ledesma.