Batallas de "farmear aura": qué son y por qué arrasan entre los jóvenes en las redes
El desafío consiste en acumular puntos imaginarios de carisma, estilo y seguridad mediante poses, gestos o movimientos. La tendencia viral que tendrá su primera batalla en Esperanza, Santa Fe.
15/08/2026 | 11:50Redacción Cadena 3
FOTO: Qué son las batallas de “farmear aura”, el fenómeno que conquista a los jóvenes.
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Una mañana para todos
La tendencia de "farmear aura", surgida en las redes sociales y vinculada con el lenguaje de los videojuegos, tendrá este domingo 16 de agosto su primera batalla en Esperanza, Santa Fe. La convocatoria será a las 16 en el Parque de la Agricultura.
El término "farmear" proviene del mundo de los videojuegos y describe la repetición de determinadas acciones para conseguir puntos, experiencia o recursos. En este caso, lo que se intenta acumular es "aura": una puntuación imaginaria que representa el carisma, el estilo, la confianza y la presencia de una persona.
Los participantes pueden sumar puntos mediante una pose elegante, una caminata particular, un gesto facial o un movimiento corporal que transmita seguridad.
La valoración es simbólica y depende de la reacción de quienes observan. Una actitud imperturbable o un movimiento ejecutado con naturalidad puede representar "1.000 puntos de aura". En cambio, un tropiezo, una pose forzada o una reacción de vergüenza pueden provocar la pérdida de puntos.
Las competencias comenzaron a difundirse mediante videos en TikTok y otras plataformas, pero ahora también se trasladaron a encuentros presenciales. Después de cada batalla, las grabaciones circulan por las redes y los usuarios continúan evaluando las actuaciones.
Fernando Moerch, de Dinámica FM y adherente de Cadena 3 en Esperanza, señaló que la convocatoria fue impulsada de manera informal por los propios jóvenes. "Esto nace en las redes, principalmente en TikTok. Son videos cortos, rápidos, divertidos y con humor. Los jóvenes se reúnen en las escuelas y organizan las actividades", explicó.
Moerch indicó que no existe una estimación precisa sobre la concurrencia, aunque se espera una participación numerosa. La convocatoria comprende principalmente a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 25 años.
El encuentro se desarrollará en el Parque de la Agricultura, un predio de aproximadamente tres hectáreas. También podrían acercarse participantes y curiosos de localidades cercanas, debido a la ubicación estratégica de Esperanza entre las rutas provinciales 6 y 70.
La moda no se limita a la ciudad santafesina. También existen batallas proyectadas en Mar del Plata, La Plata y la ciudad de Buenos Aires, en una muestra de cómo el fenómeno comenzó a salir de las pantallas y a convertirse en una nueva forma de encuentro juvenil.
Informe de Silvina Ledesma.
Lectura rápida
¿Qué es "farmear aura"? Es una tendencia vinculada con los videojuegos que busca acumular una puntuación imaginaria que representa el carisma y la presencia de una persona.
¿Quién organiza la primera batalla? La convocatoria fue impulsada de manera informal por jóvenes, con el apoyo de Fernando Moerch de Dinámica FM.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? El evento será el domingo 16 de agosto a las 16 en el Parque de la Agricultura en Esperanza.
¿Cómo se suman puntos? Los participantes ganan puntos a través de poses, caminatas, gestos y movimientos que transmitan seguridad.
¿Por qué es relevante este fenómeno? Muestra una nueva forma de encuentro juvenil, trascendiendo las redes sociales y promoviendo la interacción presencial.