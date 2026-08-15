Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta con condiciones frescas y nubladas. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente. El viento sopla a 5 m/s desde el este, permitiendo una visibilidad de 10 kilómetros.

La jornada de hoy se caracterizará por temperaturas que oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 14°. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente nubladas, lo que podría generar una atmósfera algo sombría. La presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa, lo que indica estabilidad en el clima, aunque con la posibilidad de cambios en las próximas horas.

En cuanto al pronóstico extendido, se anticipa que el domingo 16 de agosto la temperatura mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 17 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 16°, con lluvias moderadas. El martes 18 de agosto, las temperaturas descenderán a un rango de 8° a 12°, con cielo nublado. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 13°, con cielos parcialmente nublados.

En resumen, el clima en CABA para este sábado 15 de agosto se presenta fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 14°. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un fin de semana con condiciones inestables y posibles lluvias en los próximos días.