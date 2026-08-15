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Clima

Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilan entre 12° y 17°. La humedad es alta y se prevén lluvias ligeras para los próximos días.

15/08/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 15 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 84%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que alcanzan los 3 m/s. La alta humedad puede generar una sensación de frescura durante el día. No se prevén lluvias significativas para hoy, aunque el cielo permanecerá nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el domingo 16 de agosto, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 15°, también con lluvias ligeras. El martes 18 de agosto, se espera un descenso en las temperaturas, con mínimas de 9° y máximas de 12°, continuando con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 14°, con lluvias moderadas.

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