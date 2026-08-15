La visita del Papa a la Argentina: qué se sabe sobre la llegada de León XIV a Córdoba

El papa León XIV realizará su viaje apostólico a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, según informó oficialmente la Arquidiócesis cordobesa.

Aunque la presencia del pontífice en Córdoba está confirmada, todavía no se comunicaron el día exacto de su llegada, los horarios, el itinerario ni los lugares donde se desarrollarán las actividades.

Tampoco se definió si será necesario inscribirse para participar de los encuentros, cómo funcionará el voluntariado ni cuáles serán las condiciones de acceso. Esos detalles serán difundidos cuando avance la organización.

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• Preparativos para recibir al Papa

La Arquidiócesis señaló que las comunidades ya pueden comenzar a prepararse para la visita mediante la oración, la reflexión y diferentes actividades pastorales.

Entre las iniciativas disponibles se encuentran un díptico de preparación, documentos en formato digital, recursos audiovisuales y contenidos para redes sociales. La convocatoria está dirigida a parroquias, movimientos, pastorales, escuelas, familias y otras comunidades.

También se encuentra abierto el concurso para crear el himno oficial de la visita. Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas de acuerdo con las bases y condiciones establecidas por la organización.

Otra de las actividades será la Colecta Nacional por la visita de León XIV, que se realizará el sábado 22 y el domingo 23 de agosto durante las misas de todo el país.

Los fondos serán destinados a cubrir los gastos de la organización pastoral del viaje. Además, se habilitó una colecta permanente a través del denominado Programa Fe.

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• Participación y operativo en Córdoba

Por el momento, no se informaron las modalidades de participación presencial ni se habilitaron convocatorias para voluntarios.

También continúan pendientes las definiciones relacionadas con el transporte especial, los posibles cortes de calles, el alojamiento para peregrinos, los controles de ingreso y los elementos que podrán llevarse a las actividades.

Estas cuestiones serán comunicadas por los organismos correspondientes una vez que se encuentre definido el operativo.

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• Advierten por información falsa

Ante la posible circulación de mensajes, imágenes, formularios o supuestos cronogramas por WhatsApp y redes sociales, la Arquidiócesis pidió no compartir información que carezca de una fuente oficial.

Recomendó verificar las novedades en la página web, las redes sociales y el canal de WhatsApp del Arzobispado de Córdoba, además de los medios oficiales de la Conferencia Episcopal Argentina y de la organización nacional de la visita.