Cómo verificar si tus cuentas en plataformas de IA han sido hackeadas

En la era digital actual, la seguridad en línea es fundamental, especialmente en plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude y Perplexity. Los hackers pueden intentar acceder a estas cuentas, y es esencial que los usuarios sepan cómo detectar posibles intrusiones.

TechCrunch elaboró una guía completa para ayudar a los usuarios a protegerse si sospechan que su cuenta ha sido comprometida. Ahora, se presentan pasos específicos para verificar la seguridad en cada una de estas plataformas de IA.

Se recomienda usar contraseñas únicas y un gestor de contraseñas, así como activar la autenticación de múltiples factores (MFA). Esta medida asegura que, incluso si alguien roba tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta sin el segundo factor de verificación.

ChatGPT y Perplexity ofrecen MFA, mientras que Claude utiliza un sistema de enlace de inicio de sesión a tu correo electrónico en lugar de contraseña.

Para ChatGPT, abre tu cuenta en el navegador de tu computadora y haz clic en tu nombre de usuario en la esquina inferior izquierda. Luego, selecciona "Configuración", seguido de "Seguridad e inicio de sesión", y finalmente haz clic en "Sesiones activas". Aquí podrás ver los dispositivos donde estás conectado. Si encuentras alguno que no reconoces, puedes cerrar sesión en ese dispositivo o en todos.

Si deseas cambiar tu contraseña, necesitarás cerrar sesión. Luego, regresa a la página de ChatGPT, haz clic en "Iniciar sesión", ingresa tu correo, selecciona "Olvidé mi contraseña" y sigue las instrucciones que recibirás por correo electrónico.

Para Claude, el proceso es similar. Abre tu cuenta, haz clic en tu nombre de usuario y ve a "Configuración", luego "Cuenta" para revisar tus "Sesiones activas". Si ves una sesión que no reconoces, puedes cerrarla. Si deseas cerrar todas las sesiones, puedes optar por esa opción.

Perplexity no muestra dónde estás conectado, por lo que si sospechas que tu cuenta ha sido comprometida, dirígete a la configuración y selecciona "Cerrar sesión en todas las sesiones" para asegurarte de que nadie más tenga acceso.

Recuerda que la seguridad en línea es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre las mejores prácticas y actúa rápidamente si sospechas que tu cuenta ha sido comprometida.