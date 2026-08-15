SpaceX cierra oficialmente la adquisición de Cursor, una startup de inteligencia artificial

SpaceX anunció oficialmente la finalización de su adquisición de Cursor, una startup de programación impulsada por inteligencia artificial. Esta compra, que se había anticipado desde abril, refuerza la estrategia de Elon Musk para integrar capacidades avanzadas de computación en su empresa.

La transacción, valorada en 60 mil millones de dólares, fue confirmada en un comunicado donde se destacó que Cursor se beneficiará de la infraestructura tecnológica de SpaceX, conocida por ser una de las más robustas del mundo. Según la declaración de Cursor, ahora tendrá acceso a la mayor flota de GPUs disponibles, lo que permitirá un desarrollo más ágil y eficiente de sus productos.

El acuerdo inicial se anunció en abril, cuando SpaceX y Cursor comenzaron a colaborar en el desarrollo de nuevas tecnologías. A medida que SpaceX se convirtió en una empresa pública, la adquisición se hizo oficial, marcando un hito en la expansión de la compañía hacia el sector de la inteligencia artificial.

En su comunicado, Cursor enfatizó que la integración con SpaceX le permitirá escalar su inteligencia más allá de lo que actualmente existe en el mercado. La empresa mencionó: "SpaceX está construyendo la capacidad de computación necesaria para escalar la inteligencia mucho más allá de lo que existe hoy en día. Cursor será un lugar donde esa inteligencia se vuelva útil."

Este movimiento se enmarca en una serie de adquisiciones estratégicas realizadas por SpaceX, que también incluyó la compra de xAI anteriormente en el año. Con Cursor, SpaceX busca no solo potenciar su capacidad de programación, sino también mejorar sus operaciones en áreas como la exploración espacial y la conectividad global.