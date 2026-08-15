Apple propone cobrar un 15% por compras realizadas fuera de su App Store

Después de intentar y fracasar en retrasar el asunto, Apple presentó el jueves su propuesta sobre las comisiones que desea cobrar por compras realizadas a través de enlaces externos dentro de las aplicaciones en sus dispositivos iOS. En una nueva presentación en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Norte de California, Apple propuso nuevas comisiones del 15% para aplicaciones estándar, con descuentos adicionales para desarrolladores que estén inscritos en programas especiales de Apple.

Según la estructura propuesta, los desarrolladores de pequeñas empresas pagarían una comisión del 5% en los pagos, mientras que aquellos en el Programa de Socios de Video, el Programa de Socios de Noticias y el Programa de Mini Aplicaciones pagarían un 10%. Las renovaciones de suscripciones también se reducirían al 10%, según establece la presentación.

El fabricante del iPhone ha estado involucrado en una prolongada batalla legal con Epic Games sobre sus supuestas políticas anticompetitivas relacionadas con las comisiones de la App Store, y había estado intentando retrasar su respuesta a la solicitud del tribunal sobre esta parte de su estructura de comisiones.

Apple intentó argumentar que estos procedimientos de los tribunales inferiores deberían esperar hasta que la Corte Suprema se pronunciara sobre otro asunto relacionado con el caso: si Apple estaba en desacato a una orden judicial cuando impuso una nueva comisión del 27% sobre las compras realizadas a través de enlaces externos, y estableció reglas que restringían cómo los desarrolladores podían presentar esos enlaces a los clientes.

La Corte Suprema rechazó el jueves la solicitud de Apple de pausar la acción en el caso del tribunal inferior, obligando a la compañía a revelar su estructura de comisiones planificada.

La posición de Apple es que debería permitírsele cobrar tarifas por las compras en la aplicación realizadas por los usuarios de sus dispositivos como un medio para recuperar sus inversiones en las herramientas, tecnología y servicios que le permiten mantener su App Store y software.

La compañía también comparó sus tarifas por enlaces externos con las de Google Play, que cobra tasas de 20% por aplicaciones estándar, 15% para aplicaciones en programas especiales y 10% para renovaciones de suscripciones, señalando que Epic Games había aceptado estas tarifas.