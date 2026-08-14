FOTO: Las negociaciones para la venta de PayPal a Stripe y Advent se intensifican

PayPal se encuentra en el centro de una posible venta a Stripe y a la firma de capital privado Advent. Este movimiento ocurre en un momento crítico para la fintech, que busca una recuperación bajo la dirección de su nuevo CEO, Enrique Lores.

Las conversaciones sobre la venta comenzaron en julio, cuando Stripe y Advent ofrecieron comprar PayPal a 60,50 dólares por acción, lo que valoraba a la compañía en aproximadamente 53 mil millones de dólares, según reportes del Wall Street Journal.

A pesar de que PayPal inicialmente rechazó la oferta, las negociaciones nunca se detuvieron y se espera que se concrete un acuerdo en las próximas semanas, de acuerdo a nuevas informaciones del WSJ, que citó fuentes anónimas.

Desde PayPal no se realizaron comentarios sobre el informe, mientras que un portavoz de Stripe afirmó que la empresa no comenta rumores o especulaciones.

Estas negociaciones se producen en un contexto donde Lores intenta revertir la trayectoria descendente de la compañía, que ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años. Lores asumió el cargo en marzo, luego de una larga trayectoria en HP.

En abril, Lores anunció una reestructuración estratégica que incluyó un cambio en el equipo ejecutivo y la división del negocio en tres modelos operativos: soluciones de pago, servicios financieros para consumidores (incluyendo Venmo) y servicios de pago y criptomonedas. En mayo, Lores comunicó a los inversores que PayPal se comprometería a volver a sus fundamentos, lo que implica "convertirse nuevamente en una empresa tecnológica".

Además, la recuperación de PayPal incluirá planes de reducción de costos, que se espera que reduzcan su fuerza laboral en un 20% en los próximos dos a tres años.

PayPal fue fundada en 1998 por un grupo de emprendedores que luego se convirtieron en figuras destacadas de Silicon Valley, entre ellos Peter Thiel, Elon Musk, Max Levchin y Luke Nosek. Sin embargo, la compañía ha tenido dificultades en los últimos años tras un crecimiento explosivo durante la pandemia, impulsado por un auge en el comercio electrónico.