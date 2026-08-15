Impactante video: una camioneta volcó y atropelló a seis personas en Mar del Plata

FOTO: Una camioneta volcó y atropelló a seis personas en Mar del Plata.

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas luego de que una camioneta volcara y atropellara a un grupo de personas que se encontraba sobre la vereda en el barrio Las Avenidas, de Mar del Plata.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:35 de este sábado, sobre calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre. Una cámara de seguridad registró el momento del impacto.

Según la reconstrucción del hecho, un Volkswagen Gol Trend chocó desde atrás a una Toyota RAV4. Tras el impacto, la camioneta perdió el control, se desplazó hacia la vereda y embistió a un grupo de hombres que estaba reunido frente a un almacén. Finalmente, terminó volcada e incrustada contra el local.

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De acuerdo con información difundida por medios locales, los conductores de ambos vehículos tienen 21 años.

Una víctima murió en el hospital

En un primer momento se había informado que eran cuatro los heridos, pero con el avance de la atención médica se confirmó que seis personas fueron alcanzadas por la camioneta.

Una de las víctimas murió mientras permanecía internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Otra sufrió una fractura de cadera y continuaba internada y bajo intervención quirúrgica.

Entre los heridos también se encuentra un hombre de 36 años, que sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho; un adolescente de 17 años, con lesiones leves; y dos hombres de 21 y 38 años, que padecieron politraumatismos.

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Cuatro de las personas heridas recibieron el alta médica, mientras que el paciente con fractura de cadera continuaba internado.

Amplio operativo en la zona

Tras el accidente se desplegó un operativo en el sector, con la intervención de efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal.

Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron resultado negativo.

En tanto, Policía Científica realizó peritajes para establecer cómo se produjo la colisión, la pérdida de control y posterior vuelco de la camioneta.

La causa judicial fue caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor.

La Justicia continúa con las medidas para reconstruir la secuencia del accidente y determinar las responsabilidades de los involucrados.