La niñera argentina detenida en EE.UU. rompió el silencio: "Me ataron unas cadenas"

Iliana Noeli Lick, una argentina de 30 años que trabaja como niñera y reside en Filadelfia, recuperó la libertad después de permanecer casi un mes detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La joven había sido aprehendida el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Tras su liberación, relató las condiciones en las que permaneció detenida y los sucesivos traslados por distintos centros de Estados Unidos.

“Te tratan como a un criminal. Me pusieron esposas en las muñecas, me ataron unas cadenas alrededor del cuerpo, a la altura del estómago, y también en los pies”, contó Lick en diálogo con Telenoche. Según su relato, los dispositivos le impedían moverse con normalidad y le provocaban dolor.

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La argentina aseguró que tenía su documentación en regla y que se encontraba a la espera del trámite correspondiente a una solicitud de visa de asilo. “Yo nunca me quedé ilegal en el país. Tengo aprobada la extensión de mi visa de turismo y luego apliqué por una visa de asilo. Estoy esperando el proceso y tengo todo en regla”, sostuvo.

Traslados entre cuatro estados

Durante el período de detención, Lick pasó por establecimientos ubicados en Pensilvania, Luisiana, Texas y Nuevo México. Según explicó, en varias ocasiones no le informaban hacia dónde sería trasladada.

“La primera vez me subieron a una combi por ocho horas. Llegué a pensar que me estaban llevando a la frontera o que me iban a deportar”, relató.

También describió las condiciones que encontró en los distintos centros. En su primera parada, contó que fue alojada en una habitación junto a una persona que había cometido un delito.

Más tarde, en Luisiana, aseguró que compartió una habitación con más de 100 personas y que los sanitarios estaban expuestos.

En Texas, según su testimonio, tuvo que dormir en una carpa compartida por unas 50 mujeres. También mencionó la falta de privacidad en los baños y las duchas, el reducido tamaño de las camas y la imposibilidad de descansar adecuadamente debido a que las luces permanecían encendidas.

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Quedó en libertad bajo fianza

La detención terminó luego de que se pagara una fianza de 10 mil dólares. Sin embargo, Lick debe cumplir ahora con un sistema de monitoreo mediante una tobillera electrónica colocada por ICE.

“Es muy incómodo tener la tobillera y andar como una criminal. Estamos ahora en verano en Estados Unidos y trato de usar pantalones largos para que no se vea. Es bastante vergonzoso”, expresó.

El proceso de solicitud de asilo continúa en la Justicia estadounidense. “Voy a estar en el país hasta que un juez lo dictamine”, afirmó.

Tras recuperar la libertad, la joven también habló con NBC Philadelphia y aseguró sentirse apoyada por familiares y amigos tanto en Estados Unidos como en Argentina.

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“Estoy como en shock. Todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada”, manifestó.

Su mensaje tras recuperar la libertad

Lick también se refirió a las personas con las que compartió el período de detención y cuestionó el trato que, según su experiencia, recibieron quienes permanecían allí.

“Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores duros y no merecen esto”, afirmó.

La joven contó además que mantiene contacto emocional con el grupo de personas con el que atravesó la detención. “Éramos nueve y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos”, relató.