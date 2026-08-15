Un fósil de hace 30 años revela huesos de un misterioso monstruo marino antiguo

Investigadores de la Universidad de Ciencia de Okayama, la Universidad de la Ciudad de Tokio y el Museo de Historia Natural de Kishiwada (Prefectura de Osaka) descubrieron cuatro huesos fósiles que habían permanecido sin reconocimiento durante aproximadamente tres décadas. Estos huesos fueron hallados en roca que contenía restos de mosasaurio recolectados en la ciudad de Kishiwada, Prefectura de Osaka.

Uno de los fósiles recientemente identificados es el premaxilar, el hueso situado en la parte frontal de la mandíbula superior. Este hallazgo marca la primera confirmación de un premaxilar en un fósil de mosasaurio descubierto en Japón. Otras características anatómicas inusuales en los restos no coinciden con aquellas observadas en mosasaurios previamente descritos, lo que sugiere que el animal podría representar una especie nueva para la ciencia.

Reexaminación de Fósiles de Reptiles Marinos Antiguos

Los mosasaurios fueron grandes reptiles marinos que habitaron los océanos de todo el mundo durante el Cretácico tardío, aproximadamente entre 98 y 66 millones de años atrás. Los fósiles en este estudio fueron descubiertos por primera vez entre 1990 y 1992 en Sobura, ciudad de Kaizuka, Prefectura de Osaka. Posteriormente, fueron preservados en el Museo de Historia Natural de Kishiwada. Cuando los investigadores regresaron recientemente a piezas de roca que aún no habían sido completamente preparadas, encontraron cuatro huesos fósiles todavía incrustados en el material circundante.

Entre esos descubrimientos, el premaxilar se destacó como uno de los más importantes. Es el primer ejemplo confirmado de esta parte del cráneo en un espécimen de mosasaurio japonés.

Cuando los fósiles fueron encontrados originalmente, los científicos disponían de muchos menos ejemplares de mosasaurios para comparación, lo que dificultaba determinar exactamente qué tipo de mosasaurio representaban los huesos. En las décadas siguientes, investigadores de todo el mundo acumularon una mayor cantidad de información anatómica y una colección más amplia de fósiles comparativos. Estos avances permitieron al equipo identificar el hueso como un premaxilar.

Características Inusuales en el Cráneo Desatan la Posibilidad de una Nueva Especie

Los investigadores también examinaron el basisfenoides, un hueso situado cerca de la cavidad craneal, y encontraron varias características distintivas. El hueso presenta proyecciones cortas que se extienden hacia afuera y que se asemejan a cuernos, y carece de una ranura medial ventral. Estas características difieren de las documentadas en mosasaurios previamente conocidos. La inusual combinación de rasgos genera la posibilidad de que el fósil pertenezca a una especie que aún no ha sido descrita.

Los hallazgos demuestran cuán valioso puede ser revisar especímenes no preparados almacenados en museos y colecciones de investigación. Los fósiles que han sido conservados durante décadas pueden contener huesos importantes u otras evidencias que no fueron reconocidas cuando se recolectaron por primera vez.

Este descubrimiento también podría ayudar a los científicos a construir una imagen más clara de los ecosistemas marinos en el noroeste del Pacífico durante el Período Cretácico. Se necesitarán investigaciones adicionales para determinar si el espécimen representa verdaderamente una nueva especie de mosasaurio.

Resultados Presentados en Japón

Los resultados fueron presentados en la 177ª Reunión Anual de la Sociedad Paleontológica de Japón, celebrada en la Universidad Metropolitana de Osaka el 27 de junio de 2026.

El equipo de investigación incluyó a: