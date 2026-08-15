Un conservante alimentario común vinculado al aumento de muertes por suicidio en jóvenes

Un conservante comúnmente utilizado en la industria alimentaria ha sido vinculado a un alarmante incremento en las muertes por suicidio en el Reino Unido, donde los hombres y los jóvenes son los más afectados. Este hallazgo provino de un análisis exhaustivo de datos disponible entre 2019 y 2024, publicado en la revista BMJ Public Health.

Los investigadores destacaron la necesidad urgente de reconsiderar el acceso a este químico, conocido como sodio nitrito, para prevenir más muertes evitables. A pesar de que las tasas de suicidio en el Reino Unido han mostrado una tendencia a la baja desde la década de 1990, en los últimos años han comenzado a aumentar, al mismo tiempo que se reportan casos de suicidios asociados con la intoxicación por sodio nitrito a nivel mundial.

Análisis de casos de intoxicación por sodio nitrito

Para determinar si la intoxicación por sodio nitrito podría estar contribuyendo a las muertes por suicidio, los investigadores realizaron un análisis retrospectivo de casos enviados al laboratorio principal del país para pruebas postmortem de nitrito y su metabolito oxidado, nitrato. Los casos fueron reportados por forenses, patólogos forenses y fuerzas policiales entre marzo de 2019 y agosto de 2024.

Durante ese período, el laboratorio recibió 274 muestras relacionadas con 201 casos sospechosos de intoxicación, ya sea deliberada o accidental, en el Reino Unido, Irlanda y Gibraltar. La mayoría de los casos provinieron de Londres, el sureste de Inglaterra, Irlanda y las Midlands, aunque los investigadores advirtieron que esta distribución geográfica podría reflejar diferencias en la concienciación y las prácticas de prueba de los forenses, en lugar de la verdadera extensión del problema.

El número de casos aumentó significativamente después de 2019, que fue el primer año en que el laboratorio comenzó a recibir muestras para la evaluación de nitrito/nitrato. Para el análisis final, los investigadores utilizaron solo aquellos casos que los forenses habían aprobado para su uso, lo que representó el 82% (164) de los casos recibidos entre 2019 y 2024.

Predominancia de jóvenes y hombres en los casos

La edad promedio de los casos fue de 28 años, con rangos que iban de 14 a 74 años para hombres y de 17 a 82 años para mujeres. Casi tres cuartas partes (71%) de todos los casos involucraron a generaciones más jóvenes. La Generación Z representó el 33% (nacidos entre 1981 y 1996), mientras que los Millennials aportaron el 38% (nacidos entre 1997 y 2012, aunque se consideró hasta 2005 para incluir a menores, ya que el 4% de los casos fueron entre quienes tenían menos de 18 años).

Los hombres superaron en número a las mujeres, con 109 casos masculinos frente a 52 femeninos. Los hombres representaron más de la mitad de los casos en todas las generaciones, excepto en la más anciana clasificada (Silenciosa, nacida entre 1928 y 1945), que solo incluyó un caso, el de una mujer.

Las pruebas de sangre también revelaron concentraciones inusualmente altas de nitrito y nitrato. En el 87% de los casos, los niveles fueron 100 veces más altos de lo que se esperaría fisiológicamente. Este hallazgo sugiere que la ingestión del químico fue intencional.

El verdadero número de muertes podría ser mayor

Los investigadores señalaron varias limitaciones importantes en sus hallazgos. La prueba de nitrito y nitrato no se requiere de forma rutinaria en cada suicidio sospechoso, lo que dificulta determinar cuántas muertes están asociadas con este químico. "Es probable que los casos aquí incluidos representen una subestimación sustancial de la incidencia real. Además, el intervalo entre la muerte y la recepción de la muestra varió considerablemente, lo que podría haber afectado la precisión de las mediciones bioquímicas", indicaron.

A pesar de estas limitaciones, el aumento de casos que involucran predominantemente a jóvenes es particularmente preocupante, dado que estas generaciones tienden a tener una mayor alfabetización digital. "La intoxicación intencional ha contribuido a estos aumentos recientes, y al menos en EE. UU., este aumento se ha atribuido en parte al uso (y disponibilidad) de sodio nitrito", subrayaron los investigadores.

También se destacó el papel que podría estar desempeñando la información en línea. "Esta tendencia ha surgido junto con información accesible en línea que detalla cómo se puede obtener y usar sodio nitrito, distribuida tanto bajo la apariencia de proporcionar apoyo a la salud mental como para propósitos más explícitamente dañinos", explicaron.

Llamado a la acción urgente

El equipo de investigación enfatizó que sus hallazgos apoyan la necesidad de tomar medidas inmediatas para abordar el acceso al sodio nitrito y la circulación de información dañina en línea. "En conjunto, estos hallazgos establecen de manera inequívoca que el uso de sodio nitrito en el Reino Unido como método de suicidio es tanto sustancial como preocupante", escribieron.

Los investigadores también sugirieron que la mayor familiaridad de los jóvenes con la tecnología digital puede facilitar su encuentro con material dañino en línea. "Nuestros datos brindan un fuerte apoyo a la sugerencia de que la mejorada alfabetización digital de los jóvenes les permite acceder a material ilícito en línea que promueve prácticas suicidas y refuerza aún más los llamados a una legislación más estricta para prevenir la disponibilidad de dicha información en foros en línea", añadieron.

Además de los esfuerzos por restringir el acceso y la información dañina, los investigadores sugirieron que los servicios de emergencia podrían tomar medidas adicionales para reducir las consecuencias de la intoxicación por sodio nitrito. Proporcionar un antídoto (kits de cloruro de metiltioninio) en las ambulancias, afirmaron, sería "un método simple, rentable y oportuno para prevenir las devastadoras consecuencias de la ingestión".

La investigadora principal, profesora Amrita Ahluwalia, comentó: "Este es un tema extremadamente difícil de abordar, y apreciamos el impacto que esto podría tener en todos aquellos afectados por el suicidio. Lo que nuestra investigación muestra es profundamente preocupante. Pero deja en claro por qué se necesitan pasos urgentes para regular el acceso a este químico y reducir la difusión de información dañina sobre él en línea".