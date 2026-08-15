TC Pick Up: Excelente pole position de Palazzo, tras una vibrante clasificación en Rosario

El crack de Pinamar, Hernán Palazzo, con una Toyota Hilux de Eze-B Team, consiguió la pole position de la 7ª Fecha del TC Pick Up, en el Autódromo Juan Manuel Fangio -4.000 mts.- de Rosario. En una espectacular definición, batió por 0.265s en su último intento y sobre la bandera de cuadros a Otto Fritzler, que quedó como escolta con la Ford Ranger de Maquin Parts; mientras que tercero quedo Agustín Canapino con la Chevrolet S10 del Canning Motorsport.

En una pista que se fue secando, Palazzo se fue entendiendo cada vez más con su Hilux y terminó con la pole. Gran trabajo.

Sin presencia de la llovizna persistente que prevaleció durante toda la jornada y, todavía, con muchos sectores del circuito húmedos, la clasificación se puso en marcha a la hora 16.04 con todos los coches calzados con gomas de lluvia, las que -reglamentariamente- no se podrían cambiar, una vez elegidas, en el transcurso de la sesión.

La CL1, primera fase de la clasificación, fue muy disputada desde el inicio. Parecía de Tobías Martínez que colocaba un 'tiempazo' con la Chevrolet S10 del RUS Med se podría erigir en uno de los protagonistas, pero un par de minutos más tarde apareció el dominador de las prácticas, Facundo Ardusso con la Toyota Hilux del 'Coiro' y cerró la marca de 1.53.507s que lo dejó arriba del sanjuanino con un buen margen de 0.254s, mientras Werner +0.569s, Fritzler +0.606s y Hernán Palazzo +1.022s -con la vuelta de la bandera de cuadros- completaban el Top 5.

Agustín Canapino -Chevrolet-, Marco Dianda -Ford-, Gastón Mazzacane -Foton-, Diego De Carlo -VW- e Ignacio Faín -Ford-, con despiste incluido, completaron los diez que avanzaban, mientras Tadei (h) y Azar quedaron eliminados.

Fritzler dominó la CL2 y casi toda la CL3, con la Ranger del Maquin Parts, hasta que apareció Palazzo para postergarlo. Gran tarea, de todas formas.

En la CL2, la batalla fue más cerrada aún. La pista se secaba cada vez más y la toma de riesgo en el curvón, el frenaje de la curva 2 y la salida a la recta, comenzaba a pagar divididendos. Werner, Tobías Martínez, Ardusso y Canapino, lo intentaron a fondo, pero fue Fritzler el que se afirmó y terminó liderando el segmento por escasas diferencias, dejando detrás a Canapino +0.051s, Werner +0.067s, Ardusso +0.094s y Palazzo +0.857s, que entraba entre los cinco clasificados para la definición con su último esfuerzo desalojando al sanjuanino, último ganador del TC. Junto a Martínez, quedaban eliminados Faín, De Carlo, Dianda y Mazzacane.

Canapino lo intentó y no estuvo tan lejos, quedó 3° con la Chevrolet S10

Y la lucha de la CL3, fue directamente espectacular. Porque los pilotos entregaron todo y fueron venciendo todas las referencias previas de la pista, bajando más de 2.3 segundos los tiempos de la primera fase de clasificación. Lo hacían a fuerza de buscar los límites en las curvas más difíciles y los frenajes más comprometidos, por lo que la acción fue muy entretenida. Primero, Canapino y luego Fritzler se pusieron al frente. La cosa parecía ser entre ellos, pero apareció Palazzo que, tras pedirle 'permiso' al equipo para arriesgar en la última vuelta y tratar de conseguir la P3. Y el esfuerzo fue tan bueno que se llevó la pole, sorprendiendo a todos, incluido él mismo: "en las dos fases anteriores no estaba para pole, pero fue mejorando todo y en el final apareció, arriesgando mucho, pero apareció".

TC Pick Up, 7ª Fecha, en Rosario: Clasificación

Fue la segunda pole de la temporada para Palazzo, que mañana encabezará la 1ª Serie a las 11.10 hs., junto a Canapino; mientras que Fritzler y Werner, saldrán en cabeza en la 2ª Serie a las 11.40 hs. El más rápido entre ambas baterías de 5 vueltas, obtendrá la pole para la final de 20 vueltas que dará comienzo a las 14.10 hs. para cerrar la Etapa Regular del campeonato.

Cadena 3 Motor, desde Rosario con Marcelo Ingaramo, Marcelo Cammisa y fotografías de ACTC Prensa