En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un tren embistió un auto que quedó varado sobre las vías en Córdoba: viajaban tres adultos y un bebé

El vehículo quedó detenido sobre las vías en barrio Marqués Anexo. Sus ocupantes lograron salir segundos antes del impacto y no hubo personas heridas.

15/08/2026 | 18:22Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Un tren embistió un auto que quedó varado sobre las vías en Córdoba: viajaban tres adultos y un bebé

FOTO: Un tren embistió un auto que quedó varado sobre las vías en Córdoba: viajaban tres adultos y un bebé

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un tren embistió este sábado a un automóvil que había quedado detenido sobre las vías en barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba. En el vehículo viajaban tres adultos y un bebé, quienes lograron salir antes del impacto.

El siniestro ocurrió cerca de las 13.30 en el sector de Ávila y Quirós y Del Molino. Por motivos que todavía son investigados, el automóvil quedó varado sobre las vías y fue alcanzado por la formación ferroviaria.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y monitoreo de la Policía de Córdoba.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lograron salir antes del impacto

En las imágenes se observa que, instantes antes de que el tren llegara hasta el lugar, los ocupantes comenzaron a descender del vehículo.

Uno de los adultos logró salir con el bebé en brazos, mientras que las otras personas también abandonaron rápidamente el automóvil.

Finalmente, la formación ferroviaria impactó contra el vehículo que permanecía sobre las vías.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No hubo personas heridas

Según informó la Policía de Córdoba, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Las circunstancias que provocaron que el automóvil quedara detenido sobre las vías son materia de investigación. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán analizadas para establecer cómo ocurrió el episodio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un tren embistió a un automóvil detenido sobre las vías en Córdoba.

¿Quiénes estaban en el vehículo? Tres adultos y un bebé lograron salir antes del impacto.

¿Cuándo sucedió el accidente? El siniestro ocurrió cerca de las 13.30 del sábado.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En el barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? Los ocupantes comenzaron a descender del vehículo instantes antes del impacto, y no hubo heridos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf