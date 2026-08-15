FOTO: Un tren embistió un auto que quedó varado sobre las vías en Córdoba: viajaban tres adultos y un bebé

Un tren embistió este sábado a un automóvil que había quedado detenido sobre las vías en barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba. En el vehículo viajaban tres adultos y un bebé, quienes lograron salir antes del impacto.

El siniestro ocurrió cerca de las 13.30 en el sector de Ávila y Quirós y Del Molino. Por motivos que todavía son investigados, el automóvil quedó varado sobre las vías y fue alcanzado por la formación ferroviaria.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y monitoreo de la Policía de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Lograron salir antes del impacto

En las imágenes se observa que, instantes antes de que el tren llegara hasta el lugar, los ocupantes comenzaron a descender del vehículo.

Uno de los adultos logró salir con el bebé en brazos, mientras que las otras personas también abandonaron rápidamente el automóvil.

Finalmente, la formación ferroviaria impactó contra el vehículo que permanecía sobre las vías.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No hubo personas heridas

Según informó la Policía de Córdoba, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Las circunstancias que provocaron que el automóvil quedara detenido sobre las vías son materia de investigación. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán analizadas para establecer cómo ocurrió el episodio.