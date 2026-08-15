Anthropic detalla el funcionamiento de las nuevas marcas de agua de Claude para textos generados

La compañía Anthropic publicó el 15 de agosto de 2026 un artículo en su blog donde se abordaron las inquietudes en torno a las nuevas marcas de agua que se implementarán en el texto generado por su chatbot Claude. Esta decisión se tomó para cumplir con el Código de Transparencia de la Ley de IA de la Unión Europea, que exige a las empresas de inteligencia artificial que faciliten la identificación del contenido generado por sus sistemas.

Desde el anuncio, los usuarios de Claude han manifestado su descontento en diversas plataformas, como Reddit. Algunos han calificado esta medida como una conspiración en contra de los usuarios, mientras que otros han expresado que "la única razón por la que no querrías esto es para engañar a la gente". Además, Business Insider informó que varios usuarios han decidido cancelar sus suscripciones a Claude debido a esta nueva política.

En su publicación, Anthropic explicó que la marca de agua funcionará de tal manera que, al hacer elecciones de bajo riesgo —como elegir entre las palabras "nublado" y "gris" para describir el clima—, Claude podrá crear un patrón en sus respuestas que será "indetectable para el lector, pero detectable para cualquiera que tenga la clave que lo codifica".

La empresa aclaró que "la incorporación de marcas de agua no impactará la calidad de la salida de Claude" y que "para un lector, una respuesta marcada es indistinguible de una no marcada".

Más específicamente, Anthropic anunció que utilizará el enfoque SynthID-Text, que fue detallado por el equipo de Google DeepMind en 2024, y que planea lanzar una API de detección de marcas de agua. También se destacó que esta técnica es diferente de los enfoques de detección de IA que ofrecen empresas como Pangram, que buscan "indicadores" en la escritura para revelar el uso de inteligencia artificial.

Una de las preguntas clave es si alguien podría reescribir el texto para ocultar la marca de agua. Anthropic afirmó que esto es posible, pero que "una ligera edición probablemente no eliminará la marca de agua por completo", mientras que "una reescritura completa donde cada palabra sea reemplazada sí lo hará".

En cuanto al código, se espera que contenga menos marcas de agua que otros textos, ya que el modelo necesita crear código funcional y no tendrá la libertad de elegir entre una variedad de opciones igualmente válidas. Sin embargo, en áreas donde haya una elección arbitraria entre palabras o términos dentro del código, se podrá utilizar la marca de agua, como en los comentarios dentro del código. "Pero, por definición, tendrá un efecto negligible en el código producido", indicó Anthropic.

La empresa también subrayó que Claude no será el único chatbot de IA en generar textos con marcas de agua, ya que "otros desarrolladores de modelos importantes han firmado el mismo Código de Práctica y también implementarán sus propias marcas de agua".