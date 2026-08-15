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Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia y se quedó con un clásico de La Plata caliente

"El Pincha" se impuso en UNO con goles de Mancuso, Palacios, Tobio Burgos y Alexis Castro. "El Lobo" terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Steimbach y Conti.

15/08/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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Estudiantes vence a Gimnasia en el estadio UNO.

FOTO: Estudiantes vence a Gimnasia en el estadio UNO.

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Estudiantes se quedó con una contundente victoria en el clásico de La Plata. El Pincha goleó 4-0 a Gimnasia en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido que quedó marcado por las dos expulsiones que sufrió el Lobo.

Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro marcaron los goles del conjunto dirigido por Alexander Medina, que aprovechó la superioridad numérica para construir una goleada en el segundo tiempo.

Gimnasia terminó el encuentro con nueve futbolistas por las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti.

Un primer tiempo parejo y una expulsión que cambió todo

El clásico comenzó con mucha fricción y varias interrupciones. Estudiantes buscó tomar la iniciativa a través de la posesión, mientras que Gimnasia encontró espacios con el correr de los minutos.

A los 23 minutos, Fernando Muslera tuvo una intervención clave para evitar la apertura del marcador. Agustín Auzmendi recibió un pase de Ignacio Fernández y sacó un remate rasante que el arquero del Pincha logró despejar.

El partido cambió a los 34 minutos. Steimbach cometió una fuerte infracción sobre Joaquín Tobio Burgos. El árbitro Yael Falcón Pérez había mostrado inicialmente la tarjeta amarilla, pero fue llamado por el VAR y, luego de revisar la acción, decidió expulsar al futbolista de Gimnasia.

Con un hombre más, Estudiantes volvió a controlar el juego y encontró el gol cerca del descanso.

Mancuso puso el 1-0

A los 43 minutos, Tobio Burgos desbordó y envió un centro pasado hacia el segundo palo. Allí apareció Eros Mancuso, quien definió de primera y puso el 1-0 para Estudiantes.

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Antes del final de la primera etapa, Adolfo Gaich tuvo una inmejorable oportunidad para ampliar la diferencia, pero Nelson Insfrán respondió con una gran atajada.

Dos expulsados y goleada del Pincha

Gimnasia quedó todavía más condicionado apenas comenzó el segundo tiempo.

A los siete minutos, Germán Conti recibió la segunda amarilla por una infracción sobre Gaich y dejó al Lobo con dos jugadores menos.

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Estudiantes aprovechó inmediatamente la diferencia numérica. A los 14 minutos, Tiago Palacios recibió dentro del área y definió con contundencia para establecer el 2-0.

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El Pincha siguió atacando y encontró el tercero a los 25 minutos. Joaquín Tobio Burgos quedó mano a mano con Insfrán y definió por encima del arquero para poner el 3-0.

Gimnasia ya no encontró respuestas para contener los ataques del conjunto local, que manejó el partido hasta el final.

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Alexis Castro cerró la goleada

A los 38 minutos del complemento, Alexis Castro controló la pelota dentro del área y sacó un remate rasante que venció a Insfrán.

Fue el 4-0 definitivo para Estudiantes, que celebró una amplia victoria ante su clásico rival y sumó un triunfo importante en el Torneo Clausura.

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El Pincha ahora deberá enfocarse en su próximo compromiso por la Copa Libertadores, mientras que Gimnasia buscará recuperarse después de una dura derrota en el clásico platense.

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Lectura rápida

¿Qué partido se juega esta tarde? Se juega un partido entre Gimnasia y Esgrima y Estudiantes por la quinta fecha del Torneo Clausura.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? Alexander Medina dirige a Estudiantes y Ariel Pereyra a Gimnasia.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el partido? El partido se jugará a las 16.45 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

¿Cómo llegan los equipos al encuentro? Gimnasia ganó sus últimos tres partidos, mientras que Estudiantes empató 1-1 con Universidad Católica de Chile.

¿Por qué es importante este partido? Ambos equipos buscan un triunfo: Gimnasia para alcanzar la cima de la Zona B y Estudiantes para alejarse de los puestos del fondo de la Zona A.

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