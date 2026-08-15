Siete gadgets de escritorio que transformarán tu jornada laboral

En un mundo donde pasamos largas horas en nuestros escritorios, es fundamental crear un espacio de trabajo que no solo sea productivo, sino también agradable. Los gadgets adecuados pueden ayudar a reducir el desorden, mantener la concentración y añadir un toque de conveniencia a nuestras rutinas diarias.

A continuación, se presentan siete gadgets de escritorio que prometen mejorar tu jornada laboral:

Anker Nano Charging Station — $80

Créditos de imagen:Anker Anker

La Anker Nano Charging Station combina enchufes, puertos USB-C y USB-A con cables de carga retráctiles en un solo cargador compacto. Este dispositivo cuenta con una pantalla LCD de 1.3 pulgadas que muestra la potencia de salida en tiempo real y la temperatura.

Puedes cargar un laptop, teléfono, tablet y otros dispositivos en la misma estación, eliminando la necesidad de múltiples cargadores. Los cables retráctiles permiten conectar dispositivos sin desordenar tu escritorio con cables adicionales.

Logitech Lift Vertical Ergonomic Wireless Mouse — $80

Créditos de imagen:Logitech Logitech

Si trabajas en tu escritorio todo el día, un mouse estándar puede ser incómodo para la muñeca. El Logitech Lift Vertical Mouse está diseñado para promover una postura más natural del antebrazo. Es adecuado para manos pequeñas y medianas, y también hay una opción para zurdos.

Este mouse vertical tiene seis botones personalizables que ofrecen acceso rápido a atajos y se conecta de manera inalámbrica a través de Bluetooth o con el receptor USB incluido.

Actualmente, está disponible en Amazon por $58.

Odistar Desktop Vacuum Cleaner — $13

Créditos de imagen:Odistar Odistar

El Odistar desktop vacuum es una opción económica para mantener tu escritorio limpio y libre de migas, especialmente si sueles comer en tu lugar de trabajo. También puedes usarlo para limpiar el teclado y eliminar el polvo entre las teclas.

Es silencioso y fácil de usar, y debido a su tamaño compacto, puedes mantenerlo en tu escritorio o guardarlo en un cajón hasta que lo necesites. Funciona con dos baterías AA y, a solo $13 (actualmente con un descuento de $10), es una excelente manera de mantener tu espacio de trabajo limpio.

Ember Mug 2 — $150

Créditos de imagen:Ember Ember

Si disfrutas de un café caliente pero a menudo lo dejas enfriar al distraerte con el trabajo, la Ember Mug 2 puede ayudarte a mantener tus bebidas a la temperatura perfecta.

Puedes establecer una temperatura exacta utilizando tu teléfono, y la taza mantiene esa temperatura durante hasta una hora y media con la versión de 10 onzas y hasta 80 minutos con la de 12 onzas. Esta taza permite una experiencia de café más consistente, lo que hace que tu jornada laboral sea más placentera.

Actualmente, tiene un 40% de descuento en Amazon.

Amazon Echo Dot — $50

Créditos de imagen:Amazon Amazon

El Amazon Echo Dot puede ser una gran adición a tu escritorio, ya que puedes usar comandos de voz para establecer recordatorios, crear listas de tareas, verificar tu calendario, reproducir música, ajustar luces inteligentes o obtener respuestas rápidas a preguntas sin tener que buscar tu teléfono.

Como es pequeño, puedes colocarlo fácilmente en cualquier parte de tu escritorio, donde puede actuar como un asistente manos libres que te ayuda a mantenerte organizado y concentrado durante toda tu jornada laboral.

Govee Glide Hexa Light Panels — $189.99

Créditos de imagen:Govee Govee

Los Govee Glide Hexa Light Panels son una forma sencilla y divertida de añadir personalidad a tu configuración de escritorio sin ocupar espacio real. Los paneles en forma de hexágono se montan en la pared detrás de tu monitor y pueden mostrar diferentes colores y efectos de iluminación personalizables a través de la app de Govee.

Pueden ser utilizados para crear una atmósfera enfocada durante las horas de trabajo y pueden cambiar a efectos más dinámicos cuando juegas o tomas un descanso. Los paneles se pueden organizar en diferentes patrones para adaptarse a tu estilo.

Speks — $35

Créditos de imagen:Speks Speks

Si aún no has explorado el mundo de los juguetes antiestrés pero a menudo te encuentras jugando con objetos aleatorios o envoltorios durante llamadas o reuniones, Speks pueden ser para ti. Son pequeños imanes que puedes manipular o construir para mantener tu mente enfocada y tus manos ocupadas.

En lugar de jugar con lo que tengas a mano, puedes tener algo diseñado para ello y que resulta más satisfactorio tener en tus manos. Pueden ayudarte a mantener la concentración y aliviar el estrés durante tu jornada laboral.

Esta publicación se publicó originalmente el 5 de julio y se ha actualizado con productos adicionales.