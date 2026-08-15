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Misterio en Colonia Vignaud: encontraron muerto a un motociclista en un camino rural

El hombre fue hallado durante la madrugada junto a una Yamaha YBR 125 cc, a unos siete kilómetros de la localidad. Investigan si sufrió un despiste o intervino otro vehículo.

15/08/2026 | 16:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Misterio en Colonia Vignaud: encontraron muerto a un motociclista en un camino rural.

FOTO: Misterio en Colonia Vignaud: encontraron muerto a un motociclista en un camino rural.

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Un motociclista de 32 años fue encontrado muerto durante la madrugada de este sábado en un camino rural de Colonia Vignaud, en el departamento San Justo, Córdoba.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el hallazgo se produjo a unos siete kilómetros al este de la localidad. Los efectivos que llegaron al lugar encontraron al hombre tendido sobre el camino, junto a una motocicleta Yamaha YBR 125 cc.

Un servicio de emergencias acudió al sector y constató el fallecimiento del motociclista.

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Por el momento, no están claras las circunstancias en las que se produjo el hecho. Los investigadores buscan determinar si el hombre perdió el control de la motocicleta y sufrió un despiste en solitario o si intervino otro vehículo.

Personal policial continúa con las actuaciones y peritajes para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer qué ocurrió durante la madrugada.

El caso quedó bajo investigación judicial.

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Lectura rápida

¿Quién fue encontrado muerto? Un motociclista de 32 años.

¿Dónde ocurrió el hallazgo? En un camino rural de Colonia Vignaud, en el departamento San Justo, Córdoba.

¿Cuándo se encontró al motociclista? Durante la madrugada de este sábado.

¿Qué tipo de motocicleta estaba involucrada? Una motocicleta Yamaha YBR 125 cc.

¿Qué se investiga sobre el siniestro? Se busca determinar las circunstancias del accidente y si hubo intervención de otro vehículo.

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