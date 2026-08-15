FOTO: Misterio en Colonia Vignaud: encontraron muerto a un motociclista en un camino rural.

Un motociclista de 32 años fue encontrado muerto durante la madrugada de este sábado en un camino rural de Colonia Vignaud, en el departamento San Justo, Córdoba.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el hallazgo se produjo a unos siete kilómetros al este de la localidad. Los efectivos que llegaron al lugar encontraron al hombre tendido sobre el camino, junto a una motocicleta Yamaha YBR 125 cc.

Un servicio de emergencias acudió al sector y constató el fallecimiento del motociclista.

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Por el momento, no están claras las circunstancias en las que se produjo el hecho. Los investigadores buscan determinar si el hombre perdió el control de la motocicleta y sufrió un despiste en solitario o si intervino otro vehículo.

Personal policial continúa con las actuaciones y peritajes para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer qué ocurrió durante la madrugada.

El caso quedó bajo investigación judicial.

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