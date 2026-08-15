Consejos para limpiar tus Converse blancas y mantenerlas como nuevas

Las zapatillas Converse blancas se han consolidado como un elemento básico en el guardarropa por su versatilidad. Se pueden usar con vestidos, ropa deportiva y mucho más. Sin embargo, como cualquier calzado, tienden a acumular suciedad y marcas con el tiempo. A diferencia de otros zapatos, estas zapatillas no se pueden lavar en la máquina. Si tus Converse necesitan un poco de cariño, consultamos a un experto en limpieza que compartió consejos sobre cómo dejarlas como nuevas sin dañarlas.

Al igual que tu ropa y muchos otros artículos del hogar, tus Converse requieren un poco de mantenimiento ocasional. Afortunadamente, solo se necesitan algunos elementos básicos de limpieza y un poco de tiempo para hacer que tus zapatillas luzcan limpias nuevamente. Los profesionales del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab sugieren limpiar tus zapatos regularmente para evitar que las manchas se vuelvan permanentes. También puedes proteger tus zapatillas de ensuciarse utilizando productos diseñados para repeler agua y suciedad.

A continuación, se presentan instrucciones respaldadas por expertos sobre cómo limpiar tus Converse blancas para que parezcan recién salidas de la caja. Si deseas darle un día de spa a todos tus zapatos, consulta nuestra guía sobre la forma correcta de limpiar cada tipo de calzado.

La mejor y más segura manera de limpiar cualquier tipo de zapatillas Converse, incluyendo las de caña alta, es hacerlo a mano. A continuación, se detallan pasos sencillos para limpiar tus zapatillas sucias, incluyendo marcas y manchas. Primero, retira los cordones y cepilla el polvo o la suciedad suelta con un cepillo de cerdas suaves. Presta especial atención a las ranuras y los rincones a lo largo del borde de goma y la lengua.

Mezcla unas gotas de detergente líquido con una taza de agua tibia en dos recipientes separados. Sumerge los cordones en uno de los recipientes y déjalos en remojo mientras limpias las zapatillas. Limpia suavemente toda la zapatilla sumergiendo un paño de microfibra, un cepillo suave o un cepillo de dientes en la solución. No olvides limpiar la suela de goma y la punta. Nota: Prepara una solución fresca si se ensucia. Para manchas difíciles en zapatillas de lona, sumerge un cepillo suave en peróxido de hidrógeno. Para las manchas en zapatillas de cuero, sumerge un cepillo de dientes húmedo en bicarbonato de sodio. Frota suavemente toda la zapatilla. Enjuaga el cepillo a medida que recoge la mancha y aplica más peróxido o bicarbonato según sea necesario. Limpia la zapatilla con un paño limpio y húmedo para enjuagar completamente. Seca con un paño seco y luego deja secar a temperatura ambiente, lejos del calor y la luz solar. Rellena tus Converse con toallas de papel blancas para absorber la humedad y ayudar a mantener su forma mientras se secan al aire.

Limpia los cordones con un cepillo pequeño y luego enjuaga con agua limpia. Exprime el exceso de agua y colócalos en plano para que se sequen al aire.

Para mantener tus Converse blancas limpias por más tiempo, rocía tus zapatillas con un spray repelente de agua y manchas antes de usarlas por primera vez y después de cada limpieza. Cuando ocurra un accidente, limpia y trata las manchas de inmediato con una mezcla de detergente suave y agua tibia para evitar que se fijen. Esto hará que las manchas sean más fáciles de eliminar más tarde cuando tengas tiempo para una limpieza a fondo.

Entre limpiezas, elimina las marcas y manchas de la goma con una esponja de borrar. Para tratar manchas sobre la marcha, guarda una toallita quitamanchas en tu bolso o mochila.

¿Puedo poner las Converse en la lavadora? No, no deberías poner las zapatillas Converse en la lavadora. La marca advierte específicamente contra el uso de la lavadora. Se sospecha que el movimiento y el giro de la máquina pueden dañar el calzado. Afortunadamente, lavar a mano las Converse no es complicado.