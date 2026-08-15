Todo lo que necesitas saber sobre el proceso de tintorería y su historia

Dejar prendas en la tintorería es una tarea cotidiana para muchas personas. Sin embargo, pocos se detienen a pensar en el proceso que se lleva a cabo para devolver las camisas o vestidos libres de manchas. Para aquellos que se preguntaron cómo funciona la tintorería, es importante conocer algunos detalles que destacan su valor, especialmente para las prendas más delicadas.

En lugar de utilizar agua y detergentes para eliminar manchas y olores, las tintorerías emplean solventes especializados para limpiar los tejidos. Este método permite que materiales como la seda, la lana y el terciopelo sean tratados con suavidad. Aunque las prendas pasan por una máquina similar a la de uso doméstico, el agua no forma parte de este proceso.

Una vez que las prendas han sido limpiadas con el solvente adecuado, el personal de la tintorería se encarga de planchar, alisar o vaporizar cada artículo, eliminando arrugas para que te sean devueltas frescas y listas para usar.

En las siguientes secciones, se podrá profundizar sobre la historia de la tintorería, el proceso paso a paso y consejos para obtener los mejores resultados. Para más recomendaciones sobre el cuidado de la ropa, es recomendable consultar nuestra guía sobre símbolos de lavado, cómo limpiar una chaqueta de cuero en casa y los artículos que los profesionales advierten nunca deben colocarse en la lavadora.

La historia de la tintorería

El origen de la tintorería se remonta a 1820, cuando Thomas Jennings, un sastre de Nueva York, buscaba un método para limpiar la ropa de sus clientes sin dañar las prendas delicadas. Al año siguiente, presentó una patente en la Oficina de Patentes de EE. UU. para un proceso que llamó "tintorería".