Volvía del velorio de su hermana, murió en la ruta y nueve horas después hubo otra tragedia

Una mujer murió durante la madrugada de este viernes en un accidente ocurrido en la ruta nacional 19, en el mismo sector donde unas nueve horas antes había fallecido un joven de 29 años que regresaba del velorio de su hermana.

El segundo siniestro ocurrió cerca de las 2, a la altura del kilómetro 122, en jurisdicción de Josefina, en el límite entre Santa Fe y Córdoba. El lugar se encuentra a unos cuatro kilómetros del punto donde se produjo el primer choque fatal, durante la tarde del jueves.

La mujer viajaba como acompañante en una Chevrolet S10 junto a otras cuatro personas. Por causas que son investigadas, la camioneta impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales.

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La mujer murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas. Los otros ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.

Dos accidentes con varias coincidencias

La sucesión de ambos accidentes generó conmoción por la cercanía temporal y geográfica, además de algunas características similares.

En los dos casos estuvieron involucradas personas oriundas de Córdoba, vehículos que impactaron contra camiones y víctimas fatales que viajaban como acompañantes.

El primer siniestro ocurrió alrededor de las 17 del jueves, también sobre la ruta nacional 19 y en cercanías de Josefina.

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Murió cuando volvía del velorio de su hermana

Francisco Gómez, de 29 años, murió este jueves por la tarde cuando regresaba a Córdoba después de asistir al velorio de su hermana en la ciudad de Santa Fe.

El joven viajaba en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis Gómez, y su hermano Diego. Por causas que todavía se investigan, el automóvil chocó contra un camión que transportaba garrafas de gas.

El accidente se produjo sobre la mano de la autovía que conduce hacia Córdoba. El camión era conducido por un hombre oriundo de Frontera.

Como consecuencia del impacto, Francisco murió en el lugar. Su hermano Diego, que conducía el automóvil, resultó ileso, mientras que Luis sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado.

La investigación de ambos siniestros busca establecer las circunstancias en las que se produjeron los respectivos choques.

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