El brasileño Jadson Viera es el nuevo entrenador de Independiente tras la salida de Quinteros

Independiente ya tiene nuevo entrenador. Jadson Viera firmó este sábado su contrato y asumió oficialmente como reemplazante de Gustavo Quinteros, quien dejó el cargo luego de la eliminación de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

El entrenador, brasileño de nacimiento y nacionalizado uruguayo, acordó un vínculo por un año con el club de Avellaneda. El contrato contempla además una cláusula de rescisión unilateral a fin de este año, una condición relacionada con el proceso electoral que atravesará la institución.

La particularidad le permitirá a la futura conducción de Independiente decidir si continúa con Viera al frente del equipo luego de las elecciones.

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¡Jadson Viera es el nuevo entrenador de Independiente!



El DT uruguayo ya firmó su contrato que lo vinculará con el club por un año, con cláusula de rescinsión a fin de este año de manera unilateral. #TodoRojo ?? pic.twitter.com/dDCp7405wC — C. A. Independiente (@Independiente) August 15, 2026

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Quién es Jadson Viera

Viera tiene 45 años y cuenta con experiencia como entrenador en el fútbol uruguayo. Dirigió a Boston River y posteriormente a Nacional, club con el que se consagró campeón uruguayo en 2025.

Antes de iniciar su carrera como técnico principal, trabajó como ayudante de Alexander “Cacique” Medina en distintos equipos. Integró sus cuerpos técnicos en Talleres de Córdoba, Vélez, Nacional de Uruguay e Inter de Brasil.

Como futbolista, Viera se desempeñó como marcador central y también tuvo un paso por el fútbol argentino. Jugó tres temporadas en Lanús y fue parte del plantel que conquistó el primer título de Primera División en la historia del Granate, en 2007.

Un antecedente contra Independiente

Viera ya enfrentó al Rojo como entrenador. Fue durante su etapa en Boston River, en la Copa Sudamericana 2025.

En aquella competencia, el conjunto uruguayo perdió 2-1 ante Independiente en Avellaneda y luego cayó 5-1 como local. El equipo argentino terminó primero en el grupo.

Cuándo debutará en Independiente

Aunque ya fue confirmado como nuevo entrenador, Viera no dirigirá a Independiente este lunes ante Lanús.

El Rojo visitará al Granate desde las 17 por la quinta fecha del Torneo Clausura y estará conducido de manera interina por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, integrantes del cuerpo técnico de la Reserva.

El debut de Viera está previsto para el sábado 22 de agosto, cuando Independiente reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 18.30, por la sexta fecha del campeonato.

El nuevo entrenador tendrá como principal objetivo el Torneo Clausura, luego de que Independiente quedara eliminado de la Copa Argentina tras perder 4-0 ante Atlético Tucumán.

El equipo suma seis puntos en las primeras cuatro fechas del campeonato y también necesita mejorar su posición en la Tabla Anual para asegurar una clasificación a las copas internacionales de 2027.

Actualmente, el Rojo acumula 30 unidades y se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que buscará acercarse a los puestos que otorgan un lugar en la Libertadores, competencia que no disputa desde 2018.

Viera estará acompañado en su cuerpo técnico por Ribair Rodríguez y Juan Manuel Olivera como ayudantes, mientras que Guillermo Souto será el preparador físico.