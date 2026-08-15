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Murió un peatón tras ser atropellado por una camioneta en avenida Colón

Un hombre de 42 años falleció durante la madrugada tras ser embestido por una Fiat Titano en barrio San Salvador, en la ciudad de Córdoba. Investigan las circunstancias del siniestro.

15/08/2026 | 16:36Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Policía de Córdoba.

FOTO: Policía de Córdoba.

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Un hombre de 42 años murió durante la madrugada de este sábado luego de ser atropellado por una camioneta en avenida Colón al 4700, en barrio San Salvador, de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la información policial, el siniestro ocurrió cuando una Fiat Titano, conducida por un hombre de 30 años, impactó contra el peatón que circulaba por el sector.

Por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo embistió al hombre, quien sufrió lesiones de gravedad como consecuencia del impacto.

Tras el choque, la víctima quedó tendida sobre la carpeta asfáltica y se solicitó la intervención de un servicio de emergencias.

Los profesionales que llegaron al lugar constataron posteriormente el fallecimiento del peatón.

El conductor de la camioneta quedó involucrado en la investigación y, hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Personal policial trabaja para determinar la mecánica del siniestro y reconstruir qué ocurrió en los momentos previos al impacto.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que el peatón se encontraba sobre la avenida y cómo se produjo la colisión con la camioneta.

El caso quedó bajo investigación judicial.

Lectura rápida

¿Quién murió en el accidente? Un hombre de 42 años.

¿Dónde ocurrió el siniestro? En avenida Colón al 4700, en barrio San Salvador, ciudad de Córdoba.

¿Cuándo sucedió el atropello? Durante la madrugada de este sábado.

¿Qué vehículo estuvo involucrado? Una Fiat Titano, conducida por un hombre de 30 años.

¿Por qué se investiga el accidente? Para determinar las circunstancias del atropello y la mecánica del siniestro.

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