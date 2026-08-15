La vicepresidenta Villarruel respaldó al sector productivo en Venado Tuerto
Victoria Villarruel recorrió ExpoVenado junto a autoridades provinciales y locales, y destacó el perfil agropecuario, industrial y comercial de la muestra del sur santafesino.
15/08/2026 | 17:09Redacción Cadena 3
FOTO: La vicepresidenta Villarruel respaldó al sector productivo en Venado Tuerto
La vicepresidenta Victoria Villarruel participó en Venado Tuerto de la inauguración de la 90ª edición de ExpoVenado, acompañada por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y el intendente Leonel Chiarella.
Villarruel fue recibida por la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani, y la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio. Luego del tradicional corte de cintas, recorrió la exposición y mantuvo encuentros con productores, industriales y emprendedores de la región.
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La vicepresidenta salió al cruce del jefe de Gabinete, quien le había pedido la renuncia por haber dicho que le preocupaban las “persecuciones imaginarias” del Presidente.
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La muestra reúne a unos 400 expositores y combina actividades agropecuarias, industria metalmecánica y propuestas comerciales. Durante la recorrida, Villarruel destacó la importancia de ExpoVenado y el perfil productivo de la región.
“ExpoVenado muestra lo mejor que tiene el campo argentino, la industria metalmecánica y un gran parque industrial”, afirmó la vicepresidenta. También sostuvo que “el futuro es agropecuario e industrial” y volvió a plantear su rechazo a las retenciones, al señalar que el campo debería avanzar hacia un escenario “sin” ese impuesto.
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Por su parte, Puccini destacó la presencia de Villarruel y definió a la exposición como una muestra del potencial productivo de Santa Fe.
La visita se produjo en medio de la conocida distancia entre Villarruel y el gobierno de Javier Milei. Aunque mantiene su cargo como presidenta del Senado, la vicepresidenta quedó alejada del núcleo de decisiones de la Casa Rosada y mantiene una relación distante con el Presidente.
En los últimos meses, Villarruel también desarrolló una agenda propia en distintas provincias, con presencia en actividades vinculadas al campo, la industria y las Fuerzas Armadas. Sus apariciones generaron especulaciones sobre su futuro político, aunque hasta el momento evitó realizar definiciones electorales de cara a 2027.
Lectura rápida
¿Quién participó en la inauguración de ExpoVenado? La vicepresidenta Victoria Villarruel participó en la inauguración de la 90ª edición de ExpoVenado.
¿Cuántos expositores hay en la muestra? La muestra reúne a unos 400 expositores.
¿Qué destacó Villarruel durante su visita? Villarruel destacó la importancia de ExpoVenado y el perfil productivo de la región.
¿Cuál es la relación de Villarruel con el gobierno actual? Villarruel mantiene una relación distante con el gobierno de Javier Milei.
¿Qué agenda ha desarrollado Villarruel en los últimos meses? Villarruel desarrolló una agenda propia en distintas provincias, vinculada al campo, la industria y las Fuerzas Armadas.