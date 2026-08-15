Un colectivo de Tamse chocó a una moto en el lugar donde murió un hombre hace pocos días
El accidente ocurrió en la esquina de bulevar Illia y Chacabuco, en Córdoba. La motociclista sufrió traumatismos y fue trasladada al Hospital de Urgencias.
15/08/2026 | 18:16Redacción Cadena 3
FOTO: Un colectivo de Tamse embistió a una moto en pleno centro de Córdoba. Foto: El Doce.
Un nuevo accidente de tránsito volvió a poner el foco sobre la esquina de los bulevares Arturo Illia y Chacabuco, en pleno centro de Córdoba. Una mujer resultó herida este sábado luego de que la moto en la que circulaba chocara con un colectivo de la empresa Tamse.
El siniestro ocurrió cuando, por causas que son investigadas, un colectivo Mercedes-Benz del transporte urbano impactó contra una motocicleta Gilera Smash de color azul, conducida por una mujer mayor de edad.
Como consecuencia del choque, se desplegó un operativo de asistencia en el sector.
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La motociclista fue trasladada al Hospital de Urgencias
Personal del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y asistió a la conductora de la moto.
Los profesionales constataron que había sufrido traumatismos en la zona lumbar, el hombro derecho y la cadera izquierda. Debido a las lesiones, fue trasladada al Hospital de Urgencias para recibir atención médica.
Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del accidente ni sobre eventuales responsabilidades.
Otro accidente fatal en la misma esquina
El nuevo siniestro ocurrió apenas días después de otro episodio grave registrado en el mismo cruce.
Un colectivo de Tamse había atropellado a un peatón que intentaba cruzar la calle. El hombre sufrió lesiones de gravedad y murió al día siguiente como consecuencia del impacto.
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La sucesión de ambos accidentes volvió a generar preocupación en torno a la seguridad vial en la esquina de bulevar Illia y Chacabuco, mientras se investigan las circunstancias de cada uno de los hechos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Un accidente de tránsito involucró a una motocicleta y un colectivo de Tamse, dejando a una mujer herida.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Una mujer mayor de edad conducía la motocicleta Gilera Smash que chocó contra un colectivo Mercedes-Benz.
¿Cuándo sucedió el accidente? El siniestro ocurrió el sábado, días después de otro accidente fatal en la misma esquina.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la esquina de los bulevares Arturo Illia y Chacabuco, en el centro de Córdoba.
¿Por qué hay preocupación en la zona? La sucesión de accidentes en el mismo cruce ha generado inquietud sobre la seguridad vial en la esquina.