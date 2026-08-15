El océano Atlántico puede soportar más calentamiento del esperado, pero con condiciones críticas

Investigadores de la Universidad de Utrecht advirtieron que la circulación del Atlántico Meridional de Inversión (AMOC) podría ser más vulnerable al calentamiento rápido que al aumento de temperatura en sí. Los científicos encontraron que cuando el calentamiento ocurre lentamente, el océano puede adaptarse, pero a tasas más rápidas, como las que se observan actualmente, esta circulación masiva podría alcanzar un punto de inflexión a temperaturas mucho más bajas.

El AMOC es una vasta red de corrientes oceánicas que transporta agua caliente desde los trópicos hacia el norte, influyendo fuertemente en el clima global y ayudando a mantener las condiciones relativamente suaves en Europa Occidental. Los investigadores habían considerado que este "motor de calor" del Atlántico podría cruzar un punto de inflexión, lo que significaría que podría pasar de una circulación fuerte a una mucho más débil en cuestión de décadas. Entre los posibles desencadenantes se encuentran el aumento del agua de deshielo que ingresa al océano desde las regiones polares y el calentamiento global mismo.

Reevaluando el umbral de temperatura del AMOC

Los investigadores habían estimado previamente que el AMOC podría colapsar alrededor de un aumento de +4°C en la temperatura global. Sin embargo, el equipo de investigación de la Institución de Investigación Marina y Atmosférica de Utrecht ahora sostiene que este umbral de temperatura no cuenta toda la historia. "Nuestros resultados muestran que no necesariamente hay una temperatura fija más allá de la cual el AMOC inevitablemente colapsa", indicó el autor principal, René van Westen. "La estabilidad de la circulación depende de la velocidad a la que el clima está cambiando".

Los hallazgos sugieren que dos mundos que alcanzan la misma temperatura eventual podrían experimentar resultados muy diferentes para el AMOC, dependiendo de la rapidez con que ocurra el calentamiento.