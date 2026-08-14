El uso de estrógenos en mujeres reduce signos de Alzheimer en el cerebro, revela estudio

Un reciente estudio demostró que las mujeres que utilizaron terapia hormonal con estrógenos en etapas avanzadas de su vida presentaron menos signos de Alzheimer y una menor probabilidad de desarrollar demencia. La investigación, publicada el 12 de agosto de 2026 en la revista Neurology, de la American Academy of Neurology, analizó a más de 21,000 participantes.

El estudio encontró que las mujeres que usaron terapia hormonal con estrógenos tenían un 39% menos de probabilidades de ser diagnosticadas con demencia y un 35% menos de presentar cambios cerebrales relacionados con Alzheimer, como placas de amiloide y ovillos de tau, en autopsias. Las pruebas de biomarcadores también sugirieron una menor acumulación de amiloide entre quienes utilizaron la terapia hormonal.

La autora del estudio, Jennifer Bruno, PhD, de Stanford Medicine, enfatizó que los resultados indican una asociación, pero no demuestran que la terapia hormonal pueda prevenir la demencia. "Estos hallazgos nos ayudan a comprender mejor la relación entre el uso de la terapia hormonal y varios marcadores de demencia, pero se necesita más investigación antes de hacer recomendaciones a las mujeres sobre su uso en relación con la salud cerebral", señaló.

Los investigadores analizaron información médica de dos grandes bases de datos que incluyeron 21,462 mujeres que se sometieron a pruebas clínicas. En una de las bases de datos, 728 participantes recibieron escaneos cerebrales o pruebas de biomarcadores durante su vida, mientras que en la otra, 2,959 participantes fueron sometidas a autopsias a una edad promedio de 82 años.

Entre todas las participantes, 1,953 usaron terapia hormonal y 19,509 no. En promedio, las mujeres que recibieron la terapia comenzaron a usarla después de los 70 años. El análisis se centró únicamente en la terapia de estrógenos, ya que estudios anteriores sugirieron que la combinación de estrógenos con progestina podría aumentar el riesgo de demencia.

Los resultados mostraron que entre las mujeres que usaron terapia hormonal, el 18% no presentó signos de Alzheimer en la autopsia, en comparación con el 10% de las que no usaron la terapia. Por otro lado, el 40% de las usuarias de terapia hormonal mostraron los tres signos de Alzheimer, en comparación con el 51% de las no usuarias.

Después de ajustar por factores como edad, educación, genética, raza e hipertensión, el uso de terapia hormonal se asoció con un 35% menos de probabilidades de mostrar signos de Alzheimer en la autopsia. Además, un análisis separado indicó que las mujeres que usaron terapia hormonal presentaron niveles de biomarcadores de amiloide en su sangre y líquido cefalorraquídeo que eran consistentes con una menor acumulación de amiloide en el cerebro.

Las usuarias de la terapia hormonal también tuvieron un 39% menos de probabilidades de recibir un diagnóstico clínico de demencia y mostraron menos problemas de memoria o disminuciones en su capacidad para realizar funciones cotidianas. Sin embargo, es importante destacar que las mujeres en el estudio utilizaron la terapia hormonal de manera diferente a como se prescribe actualmente. Bruno aclaró que las participantes tenían una edad promedio de 70 años, mientras que la práctica médica actual generalmente implica comenzar la terapia en la etapa de 40 a 50 años y detenerla antes de los 60.

"A pesar de estas limitaciones, nuestros hallazgos proporcionan evidencia de una asociación entre el uso de terapia hormonal con estrógenos en la vida posterior y mejores resultados en relación con la demencia y la salud cerebral", concluyó Bruno. Este estudio fue respaldado por el National Institute on Aging.