Correntino y pesquero: quién era el hombre que murió atropellado por una camioneta en Mar del Plata

Maximiliano Nahuel Vandecaveye, un correntino de 36 años que se había instalado recientemente en Mar del Plata para buscar oportunidades laborales en el sector pesquero, murió este sábado tras ser atropellado por una camioneta que volcó y terminó sobre la vereda.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:35 de la madrugada, en el barrio Las Avenidas. Vandecaveye se encontraba frente a un comercio de la calle Cerrito al 400 junto a un amigo cuando fue embestido por una Toyota RAV4.

Según informó La Capital, el impacto le provocó graves lesiones en los riñones y una hemorragia interna por aplastamiento. El hombre quedó aprisionado contra una reja, inconsciente, y debió ser asistido por personal especializado.

Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente murió debido a la gravedad de las heridas.

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Había viajado a Mar del Plata en busca de trabajo

Vandecaveye era oriundo de Corrientes y había llegado hacía poco tiempo a Mar del Plata con la intención de conseguir empleo en la actividad pesquera.

Al momento del accidente estaba acompañado por Héctor Fernández, de 38 años, mientras que en las inmediaciones también había otros tres jóvenes de 17 y 18 años. Algunos de ellos sufrieron traumatismos y fracturas, aunque varios fueron dados de alta.

Otro de los heridos permanecía internado luego de haber sido sometido a una operación de cadera.

El pedido de ayuda para despedirlo en Corrientes

Tras conocerse la muerte de Maximiliano, sus amigos y allegados expresaron su dolor a través de las redes sociales.

Guido Gómez, uno de sus conocidos, publicó un mensaje para despedirlo y pidió colaboración para afrontar los gastos del traslado del cuerpo y el sepelio en Corrientes.

“Con profundo dolor nos toca despedir a nuestro querido amigo Maxi”, expresó Gómez, quien apeló a la solidaridad de quienes puedan ayudar a la familia en medio del difícil momento.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la investigación, la Toyota RAV4 era conducida por Luciano L. F., de 21 años, quien circulaba por Cerrito en dirección norte.

Al llegar a la intersección con Magallanes, la camioneta fue embestida en la parte trasera por un Volkswagen Gol Trend. Como consecuencia del impacto, el conductor de la RAV4 perdió el control, derrapó y terminó subiéndose a la vereda, donde atropelló al grupo de personas.

Tras la muerte de Vandecaveye, la causa fue recaratulada como homicidio culposo. El conductor de la camioneta fue notificado de la imputación, aunque permanece en libertad y sin medidas restrictivas.

El conductor del Gol Trend, que fue identificado como víctima en el parte policial, no fue imputado.

Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia y la Policía Científica trabajó en el lugar. La investigación continúa a cargo de la Comisaría 3ª de General Pueyrredón y la fiscalía interviniente.