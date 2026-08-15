El Festival ReDi no se suspende por lluvia y prepara una gran jornada en Rosario
Pese al pronóstico climático, las actividades programadas se realizarán con normalidad y ofrecerá juegos, talleres, deportes, música y propuestas gratuitas para disfrutar en familia.
15/08/2026 | 19:59Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 se une a Cruci en el festival REDI.
A pesar del pronóstico de lluvias, el Festival ReDi para las Infancias se realizará mañana en Rosario con total normalidad. Desde la organización confirmaron que la jornada no se suspende y convocaron a las familias a acercarse para disfrutar de todas las actividades previstas.
El encuentro tendrá lugar en el Parque Urquiza, con entrada gratuita y una amplia propuesta destinada a las infancias y a toda la familia. La programación incluirá juegos, talleres, deportes y experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad, además de espacios especialmente pensados para las primeras infancias.
/Inicio Código Embebido/
Agenda cultural. Marcela Morelo se suma al Festival ReDi: "Vamos a presentar algunas canciones"
La cantante habló con Alberto Lotuf en Cadena 3 Rosario sobre el encuentro gratuito que se realizará este domingo en el Parque Urquiza, con juegos, actividades y propuestas para toda la familia.
/Fin Código Embebido/
La jornada también contará con propuestas musicales sobre el escenario. Está prevista la presentación de Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios, junto con distintas actividades y sorpresas para compartir entre generaciones. Además, se realizará nuevamente el tradicional sorteo de bicicletas.
El evento se desarrollará de 10 a 18 y contará con el acompañamiento de Cadena 3, que estará presente con artistas, un móvil de exteriores y la transmisión en vivo de "Tarde y Media", con Mati Arrieta y Agos Meneghetti.
Desde la organización solicitaron especialmente a la comunidad colaborar con la difusión de la confirmación, para que todas las familias estén al tanto de que, pese a las condiciones climáticas previstas, ReDi se realizará con normalidad.
El ingreso será gratuito. Las personas mayores de 12 años deberán contar previamente con una entrada sin cargo mediante código QR, que se obtiene a través del sitio oficial de la Municipalidad de Rosario. Los menores de 12 años no necesitarán presentar código para acceder.
/Inicio Código Embebido/
Este domingo. Un estudio para jugar a hacer radio: la propuesta de Cadena 3 y Crucijuegos en ReDi
Será una de las novedades de un Festival ReDi que busca sumar nuevas experiencias al tradicional encuentro familiar y poner a los chicos en el centro de las actividades. Todo en parque Urquiza.
/Fin Código Embebido/
Así, el Parque Urquiza se prepara para recibir a las familias rosarinas en una jornada pensada para celebrar, jugar y compartir, aun frente al pronóstico de lluvia. Cadena 3 acompañará el encuentro con artistas, un móvil de exteriores y la transmisión en vivo de "Tarde y Media", junto a Mati Arrieta y Agos Meneghetti.
El ingreso a ReDi también será gratuito, aunque las personas mayores de 12 años deberán obtener previamente una entrada sin cargo con código QR a través del sitio oficial de la Municipalidad de Rosario. Los menores de esa edad no necesitarán código para acceder.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizará en Rosario? El Festival ReDi para las Infancias.
¿Quiénes se presentan en el festival? Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios.
¿Cuándo es el festival? Mañana, de 10 a 18.
¿Dónde se llevará a cabo? En el Parque Urquiza de Rosario.
¿Por qué se solicita colaboración para la difusión? Para que todas las familias estén al tanto de que, pese a las condiciones climáticas, ReDi se realizará con normalidad.