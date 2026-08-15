El Festival ReDi no se suspende por lluvia y prepara una gran jornada en Rosario

A pesar del pronóstico de lluvias, el Festival ReDi para las Infancias se realizará mañana en Rosario con total normalidad. Desde la organización confirmaron que la jornada no se suspende y convocaron a las familias a acercarse para disfrutar de todas las actividades previstas.

El encuentro tendrá lugar en el Parque Urquiza, con entrada gratuita y una amplia propuesta destinada a las infancias y a toda la familia. La programación incluirá juegos, talleres, deportes y experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad, además de espacios especialmente pensados para las primeras infancias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La jornada también contará con propuestas musicales sobre el escenario. Está prevista la presentación de Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios, junto con distintas actividades y sorpresas para compartir entre generaciones. Además, se realizará nuevamente el tradicional sorteo de bicicletas.

El evento se desarrollará de 10 a 18 y contará con el acompañamiento de Cadena 3, que estará presente con artistas, un móvil de exteriores y la transmisión en vivo de "Tarde y Media", con Mati Arrieta y Agos Meneghetti.

Desde la organización solicitaron especialmente a la comunidad colaborar con la difusión de la confirmación, para que todas las familias estén al tanto de que, pese a las condiciones climáticas previstas, ReDi se realizará con normalidad.

El ingreso será gratuito. Las personas mayores de 12 años deberán contar previamente con una entrada sin cargo mediante código QR, que se obtiene a través del sitio oficial de la Municipalidad de Rosario. Los menores de 12 años no necesitarán presentar código para acceder.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Así, el Parque Urquiza se prepara para recibir a las familias rosarinas en una jornada pensada para celebrar, jugar y compartir, aun frente al pronóstico de lluvia. Cadena 3 acompañará el encuentro con artistas, un móvil de exteriores y la transmisión en vivo de "Tarde y Media", junto a Mati Arrieta y Agos Meneghetti.

El ingreso a ReDi también será gratuito, aunque las personas mayores de 12 años deberán obtener previamente una entrada sin cargo con código QR a través del sitio oficial de la Municipalidad de Rosario. Los menores de esa edad no necesitarán código para acceder.