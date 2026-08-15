Histórico: Thiago Tirante venció a Djokovic y logró el triunfo más importante de su carrera

Thiago Tirante consiguió este sábado el triunfo más importante de su carrera. El argentino derrotó a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, después de 2 horas y 44 minutos de partido.

El tenista nacido en La Plata, de 25 años y actual número 50 del ranking ATP, protagonizó una actuación memorable ante una de las grandes leyendas del tenis mundial. Djokovic, de 39 años y ex número uno del mundo, ocupa actualmente el quinto puesto del ranking y había conquistado tres veces el torneo de Cincinnati.

Además, el serbio acumulaba 22 victorias consecutivas ante tenistas argentinos, una racha que Tirante consiguió cortar con una remontada que quedará entre los mayores logros de su carrera.

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¡TIRANTAZO EN CINCINNATI! ???? TIRANTE ELIMINÓ A DJOKOVIC EN SU DEBUT. ????



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Djokovic se quedó con el primer set

El partido comenzó con paridad, pero Djokovic rápidamente consiguió imponer su experiencia. El serbio aprovechó mejor las oportunidades y quebró el servicio de Tirante en el sexto game.

El argentino tuvo dificultades para hacer daño con su saque y su derecha, dos de sus principales armas. Djokovic sostuvo su ventaja y se llevó el primer set por 6-2.

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?? ¡203 KM/H!



?Thiago Tirante acaba de firmar el drive más potente de toda la temporada.



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Tirante reaccionó y cambió el partido

El segundo parcial comenzó nuevamente con Djokovic imponiendo condiciones. Tirante llegó a disponer de cuatro oportunidades de quiebre en un mismo juego, pero no consiguió aprovecharlas.

El desarrollo comenzó a cambiar mientras Djokovic evidenciaba signos de malestar físico. El serbio se agachaba después de los puntos disputados con su servicio y demoraba algunos segundos antes de continuar.

El argentino aprovechó ese contexto y comenzó a imponer su potencia. Su saque volvió a superar los 200 kilómetros por hora y su derecha empezó a encontrar mayor profundidad.

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“Fue mi primera vez jugando ante Novak. Fue difícil manejar los nervios al principio, en una cancha central y ante una leyenda del tenis. Seguir intentando y creer en mí fue la clave”



???Thiago Tirante



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Después de desperdiciar varias oportunidades, Tirante finalmente consiguió quebrar en el séptimo game, luego de una doble falta de Djokovic. Fue el primer quiebre que sufrió el serbio después de haber salvado las diez oportunidades anteriores.

El argentino sostuvo su servicio y cerró el set por 6-4, para llevar el partido al tercero.

El argentino dio el golpe en el tercer set

El último parcial tuvo un desarrollo muy parejo. Djokovic, pese a sus inconvenientes físicos, continuó dando batalla, mientras Tirante mantuvo la intensidad y no se dejó llevar por la magnitud del desafío que tenía delante.

El argentino encontró la diferencia en el noveno game. Aprovechó su cuarta oportunidad de quiebre y se puso 5-4.

Con el partido a su alcance, Tirante no dudó. Sacó para cerrar la victoria y consiguió un contundente 40-0 que le permitió concretar el triunfo más resonante de su trayectoria.

El salto de Tirante en Cincinnati

Con 25 años, Tirante atraviesa el mejor momento de su carrera. Llegó a Cincinnati ubicado en el puesto 50 del ranking ATP, la mejor posición alcanzada hasta ahora.

El platense cuenta con seis títulos Challenger, aunque todavía no había conseguido una consagración en el circuito principal. Como junior también había alcanzado el número uno del mundo a fines de 2019, después de ganar el tradicional Orange Bowl.

Ahora sumó una victoria que puede marcar un antes y un después: eliminó a Djokovic en un Masters 1000 y avanzó a la tercera ronda del certamen estadounidense.