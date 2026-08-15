Tragedia en la ruta 188: una mujer murió y otras diez personas resultaron heridas tras triple choque

Una mujer murió y otras diez personas resultaron heridas como consecuencia de un triple choque ocurrido este viernes en la Ruta Nacional 188, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 207, dentro de la jurisdicción del partido de Lincoln, y tuvo como protagonistas a un camión, un automóvil y una camioneta.

La víctima fatal era la conductora de un Toyota Corolla y murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto.

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Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con el informe de la Zona Operativa Vial VIII Junín, el accidente comenzó con una colisión lateral entre un camión Volkswagen blanco y el Toyota Corolla, que circulaban en el mismo sentido, desde Junín hacia Lincoln.

El camión era conducido por un hombre de 63 años, oriundo de Intendente Alvear, La Pampa.

Tras el primer impacto, la conductora del Corolla perdió el control del vehículo, cruzó hacia el carril contrario y terminó protagonizando un choque frontal con una Toyota Wish negra.

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La camioneta circulaba en dirección opuesta, desde Lincoln hacia Junín, y transportaba a siete personas, todas de nacionalidad paraguaya.

Una mujer murió y hubo diez heridos

Como consecuencia del impacto frontal, la conductora del Corolla murió en el acto. Su acompañante, un hombre de 33 años, sufrió escoriaciones leves y fue trasladado al Hospital Municipal de Lincoln.

Los siete ocupantes de la Toyota Wish también fueron derivados al mismo centro asistencial. Entre ellos se encontraba el conductor, de 58 años, y su acompañante, de 44, ambos con domicilio en Paraguay.

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Uno de los pasajeros sufrió una fractura en un miembro inferior, mientras que el resto presentó lesiones de distinta consideración.

Las autoridades continuaban trabajando para determinar las circunstancias exactas que provocaron la primera colisión y avanzar con la identificación de todos los involucrados.