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Belgrano se hizo fuerte en Alberdi y se llevó un triunfazo ante Independiente Rivadavia

"El Pirata" se impuso 2-0 con tantos de Bottari, en contra, y un golazo de Rigoni en el inicio del complemento. Con este triunfo, el equipo de Zielinski quedó segundo en la Zona B. 

15/08/2026 | 20:07Redacción Cadena 3

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Passerini marcó el primer tanto de Belgrano. Foto: Daniel Cáceres/C3.

FOTO: Passerini marcó el primer tanto de Belgrano. Foto: Daniel Cáceres/C3.

Rigoni festeja su golazo ante Independiente Rivadavia. Foto: Daniel Cáceres/C3.

FOTO: Rigoni festeja su golazo ante Independiente Rivadavia. Foto: Daniel Cáceres/C3.

Rigoni festeja su golazo ante Independiente Rivadavia. Foto: Daniel Cáceres/C3.

FOTO: Rigoni festeja su golazo ante Independiente Rivadavia. Foto: Daniel Cáceres/C3.

Rigoni festeja su golazo ante Independiente Rivadavia. Foto: Daniel Cáceres/C3.

FOTO: Rigoni festeja su golazo ante Independiente Rivadavia. Foto: Daniel Cáceres/C3.

Passerini marcó el primer tanto de Belgrano. Foto: Daniel Cáceres/C3.

FOTO: Passerini marcó el primer tanto de Belgrano. Foto: Daniel Cáceres/C3.

Passerini marcó el primer tanto de Belgrano. Foto: Daniel Cáceres/C3.

FOTO: Passerini marcó el primer tanto de Belgrano. Foto: Daniel Cáceres/C3.

Belgrano recibe a Independiente Rivadavia en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres/C3.

FOTO: Belgrano recibe a Independiente Rivadavia en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres/C3.

Passerini marcó el primer tanto de Belgrano. Foto: Daniel Cáceres/C3.

FOTO: Passerini marcó el primer tanto de Belgrano. Foto: Daniel Cáceres/C3.

Belgrano recibe a Independiente Rivadavia en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres/C3.

FOTO: Belgrano recibe a Independiente Rivadavia en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres/C3.

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Belgrano continúa en racha y volvió a demostrar su fortaleza en el Torneo Clausura. El Pirata derrotó este sábado 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Gigante de Alberdi, por la quinta fecha del campeonato, y quedó como escolta de la Zona B.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski sumó su segunda victoria consecutiva, después del 2-0 ante Banfield en el sur bonaerense, y alcanzó los 10 puntos. Por ahora, se ubica segundo detrás de Argentinos Juniors, que tiene 12 y este domingo visitará a River.

Belgrano golpeó antes del descanso

El primer tiempo fue parejo y tuvo pocas situaciones claras frente a los arcos. Belgrano consiguió abrir el marcador a los 41 minutos.

Tras un centro que buscaba a Lucas Passerini, el defensor de Independiente Rivadavia Tomás Bottari intentó interceptar el envío, pero terminó desviando la pelota contra su propio arco.

El 1-0 le permitió al conjunto cordobés irse al entretiempo con ventaja.

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Rigoni marcó el segundo a los 18 segundos

Belgrano prácticamente liquidó el partido en el comienzo del complemento. Apenas habían transcurrido 18 segundos cuando Emiliano Rigoni sacó un potente remate desde afuera del área que sorprendió al arquero mendocino y se convirtió en el 2-0.

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Con la ventaja, el equipo de Zielinski manejó el desarrollo y evitó que Independiente Rivadavia pudiera reaccionar.

El conjunto visitante presentó una formación con varios futbolistas que habitualmente son suplentes, mientras que el Pirata aprovechó su buen momento para quedarse con tres puntos importantes.

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Zelarayán, preservado

La principal novedad en Belgrano fue la ausencia desde el inicio de Lucas Zelarayán. El capitán quedó entre los suplentes y no ingresó.

La decisión respondió a una cuestión física, ya que el mediocampista todavía busca recuperar su mejor condición después de una preparación afectada por distintos inconvenientes que le impidieron trabajar con normalidad.

Lo que viene para Belgrano

El triunfo le permite al Pirata llegar con confianza a una semana exigente. El próximo desafío será por la Copa Argentina, cuando se enfrente a Racing este miércoles desde las 19.15.

Después, por la sexta fecha del Torneo Clausura, Belgrano volverá a jugar en Córdoba: recibirá a Defensa y Justicia el domingo 23 de agosto a las 17.

Con 10 puntos y ubicado en los primeros puestos de la Zona B, el vigente campeón argentino continúa firme en la pelea del campeonato.

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Lectura rápida

¿Qué equipo juega este sábado? El partido es entre Belgrano e Independiente Rivadavia.

¿Quién dirige a Belgrano? El equipo está dirigido por Ricardo Zielinski.

¿Dónde se jugará el partido? El encuentro se llevará a cabo en el estadio Julio César Villagra en Córdoba.

¿Qué resultado obtuvo Independiente Rivadavia en su último partido? El equipo igualó 0-0 frente a Fluminense en el Maracaná.

¿Cuándo es la revancha de la Copa Libertadores? La revancha se disputará el martes 18 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas.

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