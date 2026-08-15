Boca reaccionó a tiempo y rescató un empate ante el duro Platense de Palermo

Boca Juniors empató 1-1 ante Platense este sábado en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize comenzó abajo en el marcador, pero Miguel Merentiel apareció a los 79 minutos para establecer la igualdad.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena no tuvo una buena primera mitad y encontró dificultades para generar situaciones claras frente al arco defendido por Juan Pablo Cozzani. Platense, en cambio, contó con las oportunidades más peligrosas y exigió en varias ocasiones a Álvaro Montero.

El empate le permite a Boca sumar, aunque dejó pasar una nueva oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la Zona A.

Platense golpeó primero

El equipo local salió mejor al complemento y encontró la ventaja a los 52 minutos. Leandro Lozano perdió la pelota en la salida ante la presión de Nicolás Retamar, quien quedó mano a mano con Montero y definió contra un palo para poner el 1-0.

Boca intentó reaccionar y estuvo cerca de igualar poco después. A los 58 minutos, Cozzani protagonizó una gran intervención para desviar un remate de Lozano dentro del área.

El arquero de Platense volvería a ser protagonista más adelante, especialmente sobre el cierre del encuentro.

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Merentiel apareció para salvar al Xeneize

A los 79 minutos, Boca finalmente encontró el empate. Santiago Ascacíbar bajó un centro y Miguel Merentiel aprovechó la asistencia para sacarse de encima a Cozzani y definir con el arco libre.

El delantero uruguayo cortó así una racha de seis partidos sin convertir.

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¡¡GRAN PASE DE ARANDA, ASISTENCIA DE ASCACIBAR Y DEFINICIÓN DE CRACK DE LA BESTIA!! Merentiel amagó a Cozzani dentro del área chica y marcó el 1-1 de Boca ante Platense, por el #TorneoClausura. pic.twitter.com/0M9EgKrG2b — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

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Platense había vuelto a marcar unos minutos antes, pero el tanto de Luciano Giménez fue anulado por una mano previa luego de la intervención del VAR.

En el tramo final, Boca fue por la victoria. A los 89 minutos, Alan Velasco tuvo una ocasión inmejorable, pero su remate se fue apenas desviado.

Y en el tercer minuto de descuento, Cozzani volvió a salvar a Platense con una espectacular atajada ante Merentiel, evitando el segundo tanto del Xeneize.

Así, Boca y Platense terminaron repartiendo puntos en Vicente López en un partido que tuvo un segundo tiempo mucho más intenso que el primero. El Xeneize ahora deberá volver a poner el foco en la Copa Sudamericana, mientras que el Calamar también tiene por delante su compromiso internacional.

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