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Boca reaccionó a tiempo y rescató un empate ante el duro Platense de Palermo

"El Xeneize" perdía por un gol de Nicolás Retamar, pero Miguel Merentiel apareció en el tramo final para rescatar un punto. Cozzani fue clave para evitar la victoria visitante.

15/08/2026 | 23:08Redacción Cadena 3

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Boca y Platense se miden en Vicente López.

FOTO: Boca y Platense se miden en Vicente López.

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Boca Juniors empató 1-1 ante Platense este sábado en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize comenzó abajo en el marcador, pero Miguel Merentiel apareció a los 79 minutos para establecer la igualdad.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena no tuvo una buena primera mitad y encontró dificultades para generar situaciones claras frente al arco defendido por Juan Pablo Cozzani. Platense, en cambio, contó con las oportunidades más peligrosas y exigió en varias ocasiones a Álvaro Montero.

El empate le permite a Boca sumar, aunque dejó pasar una nueva oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la Zona A.

Platense golpeó primero

El equipo local salió mejor al complemento y encontró la ventaja a los 52 minutos. Leandro Lozano perdió la pelota en la salida ante la presión de Nicolás Retamar, quien quedó mano a mano con Montero y definió contra un palo para poner el 1-0.

Boca intentó reaccionar y estuvo cerca de igualar poco después. A los 58 minutos, Cozzani protagonizó una gran intervención para desviar un remate de Lozano dentro del área.

El arquero de Platense volvería a ser protagonista más adelante, especialmente sobre el cierre del encuentro.

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Merentiel apareció para salvar al Xeneize

A los 79 minutos, Boca finalmente encontró el empate. Santiago Ascacíbar bajó un centro y Miguel Merentiel aprovechó la asistencia para sacarse de encima a Cozzani y definir con el arco libre.

El delantero uruguayo cortó así una racha de seis partidos sin convertir.

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Platense había vuelto a marcar unos minutos antes, pero el tanto de Luciano Giménez fue anulado por una mano previa luego de la intervención del VAR.

En el tramo final, Boca fue por la victoria. A los 89 minutos, Alan Velasco tuvo una ocasión inmejorable, pero su remate se fue apenas desviado.

Y en el tercer minuto de descuento, Cozzani volvió a salvar a Platense con una espectacular atajada ante Merentiel, evitando el segundo tanto del Xeneize.

Así, Boca y Platense terminaron repartiendo puntos en Vicente López en un partido que tuvo un segundo tiempo mucho más intenso que el primero. El Xeneize ahora deberá volver a poner el foco en la Copa Sudamericana, mientras que el Calamar también tiene por delante su compromiso internacional.

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Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Platense? Boca visita a Platense en un partido de la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

¿Quién es el técnico de Platense? El técnico de Platense es Martín Palermo.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se disputará esta noche a las 21.15.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López.

¿Por qué es importante este partido? Es importante porque ambos equipos buscan mejorar su posición en la Zona A del Torneo Clausura.

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