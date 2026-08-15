Milo J cerró su show en Yvy Porá ante una multitud y Cadena 3 transmitió el recital completo
El artista de Morón se presentó en la tercera noche del festival, en Formosa. El público, integrado mayoritariamente por niños, adolescentes y jóvenes, acompañó el espectáculo con canciones y aplausos.
15/08/2026 | 23:34Redacción Cadena 3
FOTO: Milo J, un joven gran cantante que brilla en la música nacional (archivo).
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Audio. Cadena 3 será el único medio que transmitirá este sábado el recital de Milo J en Yvy Porá
100 Noches Festivaleras
Milo J cerró su presentación en el Festival Yvy Porá, en Gran Guardia, Formosa, ante una verdadera multitud que colmó el predio y siguió cada una de las canciones del joven artista argentino.
El recital comenzó cerca de las 22.30 y fue transmitido en vivo y de manera completa por Cadena 3 Argentina, que había iniciado la cobertura a las 21 con una previa especial desde el festival.
Durante el show, el público acompañó con entusiasmo las canciones de Milo J, especialmente los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que se acercaron para disfrutar de la presentación.
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Una noche a pura música en Formosa
La presentación de Milo J fue uno de los momentos centrales de la tercera noche del Festival Yvy Porá, que continuará con una extensa programación musical durante la madrugada.
Tras el recital del artista de Morón, el escenario recibió a Yamila Cafrune y posteriormente están previstas las actuaciones de Los Tekis, que llevarán su propuesta de carnaval, además de Los Saloncitos, entre otros artistas.
La jornada había comenzado con una previa especial de Cadena 3 desde el festival. Por el programa Tarde y Media pasaron Mauro Coletti, de Los Tekis; Cristian Herrera; Piko Frank; Paquito Ocaño; Nicolás Membriani y Julián Oderiz.
Así, la radio acompañó desde temprano una jornada marcada por el folklore, la música popular y el encuentro de artistas y público en Gran Guardia.
Con la despedida de Milo J, Cadena 3 cerró la transmisión del recital completo, pero continúa acompañando la tercera noche de Yvy Porá dentro de las 100 Noches Festivaleras, con la cobertura de los espectáculos que se extenderán hasta entrada la madrugada.
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Lectura rápida
¿Qué evento transmitirá Cadena 3 Argentina? La radio transmitirá el recital de Milo J en Yvy Porá, Formosa.
¿Quién es Milo J? Es un talentoso cantante de Morón y referente de la música popular argentina a sus 19 años.
¿Cuándo comenzará la transmisión? La previa del recital comenzará a las 21 y el concierto a las 23.
¿Dónde se podrá seguir el recital? Se podrá seguir en vivo por todas las plataformas de Cadena 3.
¿Qué otros eventos deportivos se transmitirán? Se transmitirán los partidos de Belgrano vs. Independiente Rivadavia y Platense vs. Boca.