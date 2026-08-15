Milo J cerró su show en Yvy Porá ante una multitud y Cadena 3 transmitió el recital completo

FOTO: Milo J, un joven gran cantante que brilla en la música nacional (archivo).

Milo J cerró su presentación en el Festival Yvy Porá, en Gran Guardia, Formosa, ante una verdadera multitud que colmó el predio y siguió cada una de las canciones del joven artista argentino.

El recital comenzó cerca de las 22.30 y fue transmitido en vivo y de manera completa por Cadena 3 Argentina, que había iniciado la cobertura a las 21 con una previa especial desde el festival.

Durante el show, el público acompañó con entusiasmo las canciones de Milo J, especialmente los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que se acercaron para disfrutar de la presentación.

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Una noche a pura música en Formosa

La presentación de Milo J fue uno de los momentos centrales de la tercera noche del Festival Yvy Porá, que continuará con una extensa programación musical durante la madrugada.

Tras el recital del artista de Morón, el escenario recibió a Yamila Cafrune y posteriormente están previstas las actuaciones de Los Tekis, que llevarán su propuesta de carnaval, además de Los Saloncitos, entre otros artistas.

La jornada había comenzado con una previa especial de Cadena 3 desde el festival. Por el programa Tarde y Media pasaron Mauro Coletti, de Los Tekis; Cristian Herrera; Piko Frank; Paquito Ocaño; Nicolás Membriani y Julián Oderiz.

Así, la radio acompañó desde temprano una jornada marcada por el folklore, la música popular y el encuentro de artistas y público en Gran Guardia.

Con la despedida de Milo J, Cadena 3 cerró la transmisión del recital completo, pero continúa acompañando la tercera noche de Yvy Porá dentro de las 100 Noches Festivaleras, con la cobertura de los espectáculos que se extenderán hasta entrada la madrugada.

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